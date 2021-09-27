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Вибухи в Калинівці спричинені диверсією на військовому складі — Венедіктова "Вибухівку могли підкласти диверсанти з Росії або "Л/ДНР", – генпрокурорка про вибухи в Калинівці

Чотири роки тому на військовому складі в Калинівці, що на Вінниччині, сталася масштабна пожежа, яка призвела до детонації боєприпасів. Генпрокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про диверсію, яку могли вчинити диверсійно-розвідувальні групи Росії або терористичні організації "ДНР" і "ЛНР". Про це йдеться в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Ірина Венедіктова зазначила, що правоохоронці мають докази та експертизи про те, що на військовий склад у Калинівці проникла група сторонніх осіб і заклала вибуховий пристрій. Генпрокурорка зазначила, що відповідальними за диверсію можуть бути як російські диверсанти, так і диверсанти "ДНР" і "ЛНР".

"Чотири роки тому прогриміли вибухи боєприпасів на складах і майданчиках відкритого зберігання 48 арсеналу в Калинівці Вінницької області. Версія вчинення вибуху на 48 арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення вибухового пристрою підтверджується здобутими доказами та висновками вже отриманих та долучених до матеріалів провадження судових експертиз, протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, допитів свідків та оглядів", - повідомила Венедіктова.

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Нагадаємо, 26 вересня 2017 року в Калинівці ввечері прогриміли вибухи, які тривали декілька днів без перерв. На околицях цього населеного пункту пізніше зібрали близько тисячі снарядів. Влада оголосила евакуацію жителів Калинівки та навколишніх сіл. Вивозити людей також допомагали волонтери.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила 30 вересня, що вибухи та пожежа припинилися. Склад боєприпасів у Калинівці є одним з найбільших арсеналів українських військових.

За словами міністра оборони Степана Полторака, на полігоні на момент диверсії зберігалося близько 83 000 тонн боєприпасів. Близько 63 000 тонн боєприпасів були придатні для використання. Вибухи змусили до тимчасової евакуації близько 30 000 осіб. Повітряний простір на момент НП було закрито, а поїзди перенаправлені.

Нагадаємо, в серпні 2021 року розслідувач Bellingcat Христо Грозєв повідомив, що найближчими місяцями буде завершено розслідування, присвячене пожежам і вибухам на складах боєприпасів в Україні. Розслідувачі перевіряють причетність до даних інцидентів військової розвідки Росії.

"Одне з розслідувань, яке ми вже майже рік ведемо, – це щодо вибухів в Україні, які були на військових заводах (складах – ред.) боєприпасів. Ми поки розслідуємо можливість, що вони були результатом роботи тієї ж групи ГРУ (Росії - ред.), яка стоїть за вибухами на військових заводах у Чехії та Болгарії. Це одне з розслідувань, яке ми вважаємо, що протягом місяця-двох ми зможемо закінчити. Поки є серйозна підозра, що до кінця це ще не можна довести", — зазначив він.