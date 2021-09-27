14:55, Сьогодні

Заморозки в Україні: синоптики повідомили, в яких регіонах термометри покажуть "мінус" В Україну йде нова хвиля похолодання - прогноз погоди на найближчі дні

В Україну йдуть заморозки. Метеорологи розповіли, жителям яких українських регіонів варто підготуватися до різкого похолодання. Про це стало відомо в понеділок, 27 вересня, в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Найближчими днями у більшості областей значно похолодає. Синоптики попереджають, що вже 29 і 30 вересня стовпчики термометрів опустяться до 0 - мінус 5 градусів на поверхні ґрунту і місцями в повітрі.

Читайте також: Екологиня попередила про величезні зміни клімату в Україні: часу залишилось обмаль

Метеорологи попередили, що підготуватися до морозів варто жителям східних, північних і центральних областей України. Також наголошується, що опади у вигляді дощу в цей період очікуються тільки в Карпатах, за умови, що температура буде плюсовою.

Укргідрометцентр своєю чергою повідомляє, що в найближчі три дні в Україні температура вночі коливатиметься від 2 до 8 градусів тепла. На морському узбережжі - до 12 градусів тепла. 29 вересня на північному сході країни, а 30 вересня в північних, східних і центральних областях на поверхні ґрунту, в північно-східних областях місцями в повітрі очікуються заморозки до мінус 5 градусів. Вдень від 10 до 18 градусів тепла.

Нагадаємо, 21 вересня в Карпатах зафіксували температуру повітря -6 градусів: різке похолодання викликав атмосферний фронт з північного заходу.

Раніше вчений, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий розповів, що через зміни клімату в Україні в найближчі десятиліття південь країни може перетворитися на суцільну пустелю. "Олешківські піски - маленький фрагмент пустелі в Херсонській області. Проблема в тому, що це утворення не є природним. На місці цих Олешківських пісків були родючі чорноземи, типовий український степ... Буквально за декілька десятиліть через неправильне розорювання і висихання там утворилася така пустеля. Ми зараз стоїмо перед загрозою і, власне, перспективою масштабування Олешківських пісків на весь південь України", - заявив учений.