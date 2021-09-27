14:23, Сьогодні

Буде список професій з обов'язковою вакцинацією — експерт МОЗ Тимофій Бадіков розповів, як влада підвищуватиме рівень вакцинації від коронавірусу

Як підвищити в Україні рівень вакцинації від коронавірусу, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заступник голови Громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України Тимофій Бадіков.

"Є вакциновані, до яких ми достукалися тими засобами комунікації, які використовувалися державою, — це і смс на початку вакцинації, інформаційні роз'яснювальні компанії, в тому числі відео. А зараз є "пілоти", яким чином збільшити охоплення, наприклад, у сільській місцевості, залучити інші аргументи, які поки не використовувалися. У нас є інформація, що такий досвід є і є розуміння, як його використовувати в нашій країні. Ще будуть залучені додаткові заходи", — сказав він.

Читайте також: Можна змусити літніх людей вакцинуватися: Комаровський назвав спосіб

Експерт пояснив, які саме методи планується використовувати.

"Це саме спілкування з людиною. Ресурсів і можливостей, щоб достукатися до кожної громади, у медичної спільноти немає. Тут якраз потрібно залучити волонтерів. Що стосується примусової вакцинації, в Україні й так вакцинація є обов'язковою, наприклад, для організованих колективів. Зараз регулюється чіткий перелік професій, для яких це матиме обов'язковий характер. Тому якщо в Україні ті, хто потрапляє під ці кваліфікації, будуть вакциновані, це дасть великий приріст. Це буде в тому числі й тому, що у цих людей є родичі та близькі, яким вони покажуть на своєму прикладі", — розповів він.

Раніше відомий лікар Євген Комаровський розповів, що після вакцинації від коронавірусу у пацієнта можуть бути всього два ускладнення, і вони не смертельні. Але якщо невакцинована людина захворіє на COVID-19, наслідки бувають значно небезпечніші. Лікар зазначив, що міокардит у молодих людей після перенесення інфекції виникають у декілька разів частіше, ніж після вакцинації.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, 37 153 особи вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 26 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 21 836 осіб, повністю імунізовані 15 317 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 6 781 527 осіб, з них отримали одну дозу 6 781 525 осіб. Повністю імунізовані та отримали дві дози 5 458 838 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 12 240 363 щеплень.