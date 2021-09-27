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Регулярно "лікую" імпотенцію і простатит - Комаровський про афери в Інтернеті "Люди бачать у мережі знайомі пики й купують всяку фігню"

У мережі зареєстровано багато сайтів, які повідомляють неправдиві відомості про те, що нібито відомі лікарі лікують недуги, такі як імпотенція, простатит і варикозне розширення вен, за допомогою біологічно активних добавок і не тільки. Про це розповів в ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24" лікар Євген Комаровський.

Доктор Євген Комаровський звернув увагу на використання в мережі шахраями фотографії відомих лікарів, якими вони ілюструють пропозиції про покупку лікарських препаратів, які можуть нести смертельну загрозу для людини. Він зазначив, що не тільки його персону, а й персону журналіста Дмитра Гордона, а також відомого кардіохірурга Бориса Тодурова аферисти залучають у своїх піар-кампаніях.

"Регулярно я на купі інтернет-сайтів "лікую" типу простатит. Тобто якісь люди реєструють навіть не ліки, якусь смердючу мерзенну біодобавку, марення повне. Після чого складають "інтерв'ю" з купою народу, включаючи доктора Комаровського, який розповідає, що "це вас врятує від простатиту". І наївні жителі нашої країни бачать знайомі пики... До речі, імпотенцію "лікує" Гордон, проблеми з судинами "лікуємо" ми з Тодуровим, "глистів ганяємо" ми з Голубовською тощо. Але я скрізь. Зараз активно я "лікую" варикоз, ожиріння і проблеми з зором", - повідомив Комаровський.

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Доктор закликав українців з обережністю ставитися до подібних інтернет-ресурсів. За його словами, покупка препаратів на таких сайтах може для пацієнта скінчитися дуже сумно.

"Люди, коли на сайті написано "негайно викидайте всі таблетки від тиску, приймайте ось це" і портрети Комаровського з Тодуровим, причому Комаровський позначений як "провідний нейрохірург України, автор відомих методик", перестають нормально лікуватися ліками, купують цю фігню і вмирають. Прокуратура для чого існує? Вона повинна профілактувати такі правопорушення? Ми на наші податки утримуємо кіберполіцію. Нахріна мені за мої гроші ці правоохоронні органи? Щодня вбивають мою репутацію, вбивають людей мерзенними ліками. А вони засідають. Ми говоримо: ось злочини, а їх це не цікавить. Як можна з цим миритися? Це реальні бандити, які, мабуть, кришуються правоохоронними органами", - зазначив Комаровський.

Крім того, Комаровський підкреслив небезпеку обливання людини зеленкою. За такі дії, на його думку, потрібно саджати у в'язницю на 3 роки.

"Після страшної трагедії з Катею Гандзюк — чи є принципова різниця між кислотою і зеленкою? Ніякої. Будь-яка людина, яка хімічну речовину хлюпнула в обличчя іншій, — це реальний замах на життя і здоров'я. Було б дуже правильно, якби ми зрозуміли: є стандартні варіанти правопорушень, за які є стандартні покарання. Не може бути ніяких мотивів, які б виправдали спробу що завгодно хлюпнути в обличчя іншій людині. Можливо, юристи обговорять те, що називається прецедентним правом", - сказав він.

Також раніше Євген Комаровський розповів, кому потрібна третя доза вакцини від коронавірусу. За його словами, третя доза потрібна людям, вік яких 65+.

"У вересні була одна з глобальних дискусій світової наукової спільноти. Принаймні рішення американської FDA таке: третя доза потрібна тим, хто 65+. Або тим, у кого великі проблеми з імунною системою. Всім решта на даному етапі не потрібна. Позиція ВООЗ, ми вже про це говорили, — аморально обговорювати третю дозу в розвинених країнах, коли у відсталих (країнах — ред.) люди й першу не отримали. Віддайте свою третю дозу, не викаблучуйтесь", - сказав він.