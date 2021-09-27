12:08, Сьогодні

Фізкультура в школі не потрібна — Комаровський розповів, чим її замінити Євген Комаровський пояснив, яке фізичне навантаження потрібне дітям

Уроки фізкультури в школі не приносять дітям ніякої користі — про це розповів в ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24" лікар Євген Комаровський.

"Діти повинні мати щодня мінімум 40 хвилин фізичного навантаження. Не два уроки фізкультури на тиждень, з яких 15 хвилин "направо-наліво, повернись, розподілись, кругом, бігом". А саме фізичного навантаження. Воно за великим рахунком у школі повинно бути щодня, на свіжому повітрі. Після уроків діти не повинні бігти додому, не повинно бути уроків фізкультури. Треба позайматися у школі й залишитися на спорт. Щодня! Ось як треба міняти все. Ось РНБО про що поговорити б", — сказав він.

Читайте також: Комаровський виступив проти Олімпіади в Україні й назвав причину

Раніше Комаровський розповів, чим небезпечні народні методи лікування простудних захворювань.

"Запитайте в лікарів у Київському опіковому центрі, як вони ставляться до процедури парення ніг дітям. І якщо вони зможуть відповісти без використання ненормативної лексики, вам дуже пощастить. У нас же мамки вважають, що чим ближче температура до окропу, тим ефективніше. Це безумство ! За процедуру під назвою "парити ноги" треба взагалі дітей з дому забирати", — сказав він.