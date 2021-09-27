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Комаровський виступив проти Олімпіади в Україні й назвав причину Євген Комаровський розповів, чому він проти проведення Олімпійських ігор в Україні

Влада повинна запитати у народу, чи потрібно проводити Олімпіаду в Україні - про це заявив в ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24" лікар Євген Комаровський.

"Я вважаю, що країна, в якій не переможена корупція, не має права організовувати ніякі дорогі заходи. Тому що вкрадуть багаторазово більше. Ми з вами обрали владу, влада ця хоче прийняти рішення, щоб з наших з вами грошей витратити величезну суму на те, щоб провести Олімпіаду. Така величезна сума гідна того, щоб вони не брали на себе ухвалення цього рішення, а з нами хоча б порадилися", — сказав він.

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Лікар вважає, що є багато інших напрямків, на які можна витратити великі гроші.

"А проведімо референдум з питання, чи проводити в Україні Олімпійські ігри? Нехай нам скажуть: нам треба на це витратити 15 млрд доларів. А я вам запропоную інші варіанти, на що ми можемо ці гроші витратити. Я вам багато проєктів напишу: щодо екології, щодо медицини, щодо шкіл. Давайте ми не будемо проводити Олімпіаду!" — сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 вересня заявив про намір провести Олімпійські ігри в Україні.

"Велика мрія – це Олімпіада в Україні. І я дуже в це вірю. Я впевнений, що наша велика держава заслуговує стати господаркою Олімпійських ігор", – цитує його слова пресслужба президента.

Раніше міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що Україна хоче провести Олімпійські ігри у 2030 або 2032 році.

"Через 10 років в Україні багато що може змінитися. Ми впевнені, що зміниться. Ми будемо розвиватися, Україна повернеться до нормального життя. Тому у нас є така амбітна мета — провести в Україні Олімпійські ігри. Колись у 2004-2005 році, коли був президентом Федерації футболу Григорій Суркіс і він привів в Україну Євро-2012, теж багато хто не вірив, що в Україні може відбутися такий спортивний форум. Але він пройшов, причому на високому рівні. Тому зараз у нас є така висока мета", — сказав він.