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Комаровський розповів про небезпеку йодної сітки: Це бандитизм Євген Комаровський розповів, де можна використовувати йод

Застосування йоду може бути небезпечним, розповів в ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24" лікар Євген Комаровський.

"Йодом обробляємо краї рани, стерилізуємо інструменти. Наприклад, у вас є заноза, ви її хочете вийняти, можна голку обробити йодом. Травма нігтя — можна обробити йодом. Будь-яка поверхнева рана насамперед повинна бути промита й оброблена мильним розчином. Мило — найкращий дезінфектор. Взяли пляшку, краще з газованою водою, туди мила трішки, збовтали й під напором промили рану, потім чистою водою, зверху бактерицидний пластир, і все", — сказав він.

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Комаровський пояснив, у чому шкода йоду.

"Йодна сітка — це бандитизм, особливо коли використовується для дітей. Тому що через дитячу шкіру йод у величезній кількості всмоктується в системний кровотік і дає величезне навантаження на щитовидну залозу, в деяких випадках викликаючи гостре ураження щитовидної залози. Тому божевільні матусі разом з бабусями, які малюють на дітях йодні сіточки — їх треба позбавляти батьківських прав. Тому якщо бабуся хоче намалювати на дитині йодну сіточку, женіть її, нехай малює дідусеві де хоче", — сказав він.

Раніше Комаровський розповідав, чому потрібно припинити виробництво і використання зеленки.

"Зеленка, або розчин брильянтового зеленого, це лікарський препарат, який ніякого відношення до цивілізації, медицини, XXI століття не має. Вона не використовується в жодній країні світу, у неї немає ніяких лікувальних властивостей", — заявив він.

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