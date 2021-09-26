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В Україні не вирішують проблеми клімату — ексглава екоінспекції Єгор Фірсов розповів, якою була мета екологічного мітингу в Києві

У центрі Києва пройшов Кліматичний марш 2021. Про його мету розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" колишній в.о. голови Державної екологічної інспекції, громадський діяч Єгор Фірсов.

"Я б хотів поговорити не про майбутнє, а про нещодавнє минуле: про рекордні лісові пожежі, які навіть забрали життя, десятки тисяч гектарів живого лісу; про повені, які забрали людські життя. Згадайте, яка повінь була 1,5 року тому, 6 людей загинули, в Німеччині ж повінь забрала понад 200 життів. Поки, на щастя, нас оминають такі масштабні трагедії, але не виключено, що якщо ми нічого не будемо робити, повені можуть прийти до нас через 2-3 роки. І ми вимагали від уряду — зібралися тисячі людей, молоді, — конкретних кроків проти того, щоб зміни клімату відбувалися", — сказав він.

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За його словами, влада в Україні не займається питаннями екології.

"Ми в Європі бачимо подібні реформи та кроки, але не бачимо їх в Україні. Кліматичну стратегію засовують на задній план, екологічні закони в парламенті не приймають або провалюють. І тому люди прийшли під стіни парламенту та уряду, щоб сказати: почуйте нас, навколишнє середовище понад усе, це наше з вами життя, здоров'я. Ми зараз вирішуємо проблему того, що наші діти та нащадки через 50-70 років просто зіткнуться з проблемою виживання, і це не перебільшення", — сказав він.

Додамо, основна вимога минулого мітингу — достатнє фінансування в держбюджеті на заходи, які забезпечують скорочення викидів парникових газів, адаптації до зміни клімату та природоохоронні заходи.

Раніше вчений, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий розповів, що через зміни клімату в Україні в найближчі десятиліття південь країни може перетворитися на суцільну пустелю. "Олешківські піски - маленький фрагмент пустелі в Херсонській області. Проблема в тому, що це утворення не є природним. На місці цих Олешківських пісків були родючі чорноземи, типовий український степ... Буквально за декілька десятиліть через неправильне розорювання і висихання там утворилася така пустеля. Ми зараз стоїмо перед загрозою і, власне, перспективою масштабування Олешківських пісків на весь південь України", - заявив учений.