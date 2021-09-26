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За обливання зеленкою потрібно садити на три роки — доктор Комаровський Євген Комаровський виступив за суворе покарання за обливання хімічними речовинами

За обливання зеленкою потрібно садити до в'язниці на 3 роки — таку думку в ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24" висловив лікар Євген Комаровський.

"Після страшної трагедії з Катею Гандзюк - чи є принципова різниця між кислотою і зеленкою? Ніякої. Будь-яка людина, яка хімічну речовину хлюпнула в обличчя іншій — це реальний замах на життя і здоров'я. Було б дуже правильно, якби ми зрозуміли: є стандартні види злочинів, за які є стандартні покарання. Не може бути ніяких мотивів, які б виправдали спробу що завгодно хлюпнути в обличчя іншій людині. Можливо, юристи обговорять те що називається прецедентним правом", — сказав він.

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На думку Комаровського, потрібно ще оцінити наслідки для потерпілого.

"Будь-яка людина, яка бризнула хімією в обличчя іншій, повинна сісти наступного дня на 3 роки, якщо це закінчилося благополучно, як у випадку з Петром Олексійовичем. Якщо ти тільки забруднив одяг — все одно сядеш на 3 роки. Але якщо це призвело до розладів здоров'я, посидиш 5. Будь-яка людина, яка щось хлюпнула, повинна тут же опинитися в СІЗО, а наступного дня піти на зону на 3 роки. Запевняю, що продажі зеленки різко впадуть. Це не ліки, це зброя пролетаріату в нашій країні. І таких речей багато: як тільки вийшов на вулицю зігувати — відразу на зону ... Наводьмо порядок", — сказав він.

Нагадаємо, п'ятого президента України Петра Порошенка в серпні облили зеленкою, коли той прямував до будівлі Кабінету міністрів. Пізніше в поліції заявили, що встановили особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка. Ним виявився 22-річний уродженець Чернігівської області.

Раніше Комаровський розповідав, що розчин брильянтового зеленого, відомий як "зеленка", не має ніякого лікувального ефекту. Він вважає, що виробництво і продаж цієї речовини давно має припинитися.