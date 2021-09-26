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Доктор Комаровський: Зеленка — ганьба медицини Євген Комаровський розповів, чим можна замінити брильянтовий зелений

Розчин брильянтового зеленого, відомий як "зеленка", не має ніякого лікувального ефекту, розповів в ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24" лікар Євген Комаровський.

"Зеленка, або розчин брильянтового зеленого, це лікарський препарат, який ніякого відношення до цивілізації, медицини, XXI століття, страхової медицини не має. Вона не використовується в жодній країні світу, у неї немає ніяких лікувальних властивостей. Хіба що коли дитині на рану ллють зеленку, і вона несамовито кричить, то мама ставить на своїй совісті галочку, що вона її типу лікує. Загалом це ліки, виробництво і продаж яких давно має припинитися", — сказав він.

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Комаровський пояснив, чому зеленку використовували при вітрянці.

"Багато наших мам досі думають, що коли вітряночні прищі мажуть зеленкою, то вони від цього заживають. Ні. З моменту появи вітрянки лікарів цікавило питання, скільки часу заразний хворий. І знали, що якщо прищі перестали з'являтися, то через 5 днів дитина незаразна. Тому мама щоранку мазала прищі зеленкою, наступного ранку дивилась, чи з'явилися нові, і теж мазала зеленкою. А коли в один прекрасний день не бачила нових ненамазаних прищів, треба було порахувати ще 5 днів. Потім знайшлися інші методи, зеленка фактично була маркером заразності. Можете мазати фломастером, синькою, йодом, татуювання ліпити. Це просто позорище медицини. Я вже не кажу про те, що в Америці всі діти щеплені від вітряної віспи", — сказав він.

Раніше Комаровський розповів, кому потрібно обов'язково вакцинуватися від коронавірусу. Також він дав пораду, яким способом можна змусити літніх людей пройти вакцинацію.

Крім того, відомий лікар дав українцям пораду щодо користування медичними масками.

"З маскою все елементарно — менша кількість вашої слини розлітається в простір. Якщо ви хворі, ви менше заразите людей. І друге. Маска не затримає вірус, але затримає слину та соплі інших людей, тому ви вдихнете меншу кількість вірусів. А важкість захворювання залежить від того, скільки вірусів ви вдихнете", — пояснив лікар.