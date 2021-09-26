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Комаровський розповів, кому потрібна третя доза вакцини від COVID-19 Євген Комаровський процитував рішення управління з продовольства і медикаментів США

Кому потрібна третя доза вакцини від коронавірусу, розповів доктор Євген Комаровський в ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24".

"У вересні була одна з глобальних дискусій світової наукової спільноти. Принаймні рішення американської FDA таке: третя доза потрібна тим, хто 65+. Або тим, у кого великі проблеми з імунною системою. Всім решта на даному етапі не потрібна. Позиція ВООЗ, ми вже про це говорили, — аморально обговорювати третю дозу в розвинених країнах, коли у відсталих люди й першу не отримали. Віддайте свою третю дозу й не викаблучуйтесь", — сказав він.

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Раніше Комаровський розповів, кому потрібно обов'язково вакцинуватися від коронавірусу. Також він дав пораду, яким способом можна змусити літніх людей пройти вакцинацію.

"Ви можете скільки завгодно змушувати, але повинні негайно повідомити, що кожна бабуся 65+, кожен дідусь, хто отримає дозу вакцини - отримає 5 тис. грн. Все! Ви закриєте цю тему. Вони побіжать вакцинуватися", — заявив він.