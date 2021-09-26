14:25, Сьогодні

Можна змусити літніх людей вакцинуватися: Комаровський назвав спосіб Доктор Комаровський розповів, кому обов'язково потрібно робити щеплення

Літнім людям потрібно обов'язково вакцинуватися від коронавірусу, заявив доктор Євген Комаровський в ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24".

"Обов'язково вакцинувати того, для кого коронавірусна інфекція — реальна загроза для життя. Для людини молодше 50 років коронавірусна інфекція являє собою реальну загрозу, коли ця людина має: ожиріння, цукровий діабет, гіпертонічну хворобу, патологію нервової системи. І, звичайно ж, будь-яка людина 65-70+. Це їх треба насамперед вакцинувати, саме ці люди — ті, хто вмиратимуть та вмирають", — сказав він.

Читайте також: "Реалістичний сценарій": Комаровський сказав, коли може закінчитися епідемія COVID-19

Комаровський розповів, як змусити літніх людей робити цю процедуру.

"Ви можете скільки завгодно змушувати, але повинні негайно повідомити, що кожна бабуся 65+, кожен дідусь, хто отримає дозу вакцини - отримає 5 тис. грн. Все! Ви закриєте цю тему. Вони побіжать вакцинуватися. Але ми будемо збирати купу організацій, витрачати гроші на поїздки... Але бабусі будуть просто вмирати та зменшувати навантаження на Пенсійний фонд. Якщо вже змушувати, то змушувати мотивуючи та зацікавивши. Бабусі за 5 тис. грн п'ять разів зроблять щеплення", — сказав він.

Раніше доктор Євген Комаровський заявив, що вакцинація від коронавірусу і провітрювання приміщень є основними засобами профілактики COVID-19.

"Все, що ми можемо зараз — вентиляція приміщень і вакцинація. Відчиняйте кватирки де тільки можна, зустрічайтеся з ким завгодно на свіжому повітрі", - сказав доктор.

Також Комаровський дав українцям пораду щодо користування медичними масками.

"З маскою все елементарно — менша кількість вашої слини розлітається в простір. Якщо ви хворі, ви менше заразите людей. І друге. Маска не затримає вірус, але затримає слину та соплі інших людей, тому ви вдихнете меншу кількість вірусів. А важкість захворювання залежить від того, скільки вірусів ви вдихнете", — пояснив лікар.