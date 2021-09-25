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"Це нуль": Комаровський обурився ідеєю про запровадження латиниці в Україні Доктор вважає, що секретар РНБО з ідеєю відмови від кирилиці перевищує свої повноваження

Доктор Євген Комаровський в ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24" жорстко розкритикував ідею секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова щодо переходу України з кирилиці на латиницю.

"У нас є структура, називається Рада національної безпеки і оборони. І в рамках цієї Ради призначили, умовно кажучи, секретаря. У мене в офісі є секретар, офіс-менеджер, який офіс упорядковує, закуповує папір для ксерокса. Це називається секретар. Які за Конституцією нашої країни права в секретаря РНБО?! Хто це взагалі?! Це за наші з вами гроші, без розмов з нами придумали. Ну, сказав Данілов, що він хоче латиницю. Ну, хоче - це його справа. Він може тризуб зробити чотиризубом, наприклад, казна-що вони придумають. Вам поговорити нема про що? Вас навчили читати кирилицею, це основа світогляду. І я не можу зрозуміти, навіщо всі журналісти це повторюють? Це ж не має жодної перспективи, це нуль", - заявив Євген Комаровський.

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Раніше секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що українську мову варто перевести з кирилиці на латиницю.

"Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей - що нам треба позбутися кирилиці й перейти на латиницю", - сказав Данілов.

Також він виступив за обов'язкове вивчення українцями англійської мови.

Директор Інституту української мови НАН України Павло Гриценко в ефірі "Україна 24" назвав теоретичний перехід України на латиницю нонсенсом. Він звернув увагу на тривалість використання кириличних символів в українській писемності. Гриценко зазначив, що кирилиця активно почала поширюватися на нашій території, починаючи з Х століття.

"Кирилиця в Україні існує, принаймні, спорадично, тобто частково, з IX століття. А з Х століття почалося масове поширення кириличної книги — а це те, через що утвердилася наша держава. Тому що через кириличну книгу київський князь посилав своїх губернаторів (тепер так кажуть, а тоді говорили - посадники) в різні міста", — розповів Гриценко.