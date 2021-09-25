"Реалістичний сценарій": Комаровський сказав, коли може закінчитися епідемія COVID-19
Доктор назвав умову для перемоги над вірусом
Епідемія коронавірусу в Україні може завершитися до кінця 2022 року за умови масової вакцинації людей. Однак можлива поява нового штаму COVID-19, який вимагатиме додаткових щеплень.
Про це розповів в ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.
"За загальним підрахунками, які зараз формуються, все більше і більше з'являється надій, що ми можемо завершити до кінця 2022 року, якщо все-таки будемо робити цю процедуру. Це реалістичний сценарій", - сказав Комаровський.
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Доктор додав, що є і песимістичний сценарій - з'явиться новий штам, який вимагатиме додаткової масової вакцинації.
"Цього б дуже не хотілося, але ймовірність появи нового штаму прямо пов'язана з рівнем вакцинації зараз", - пояснив він.
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Раніше доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що вакцинація від коронавірусу і провітрювання приміщень є основними засобами профілактики COVID-19.
"Все, що ми можемо зараз - вентиляція приміщень і вакцинація. Відкривайте кватирки де тільки можна, зустрічайтеся з ким завгодно на свіжому повітрі", - сказав доктор.
Також Комаровський дав українцям пораду щодо користування медичними масками.