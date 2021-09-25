20:55, Вчора

Комаровський розповів про побічні ефекти від вакцинації: є два ускладнення Реакція організму на вакцину є нормальним явищем, зазначив лікар

Після вакцинації від коронавірусу у пацієнта можуть бути всього два ускладнення, і вони несмертельні. Якщо невакцинована людина захворіє на COVID-19, наслідки бувають набагато небезпечніше.

Про це розповів в ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

"Є таке поняття, як реакція - те, що має бути. І є ускладнення - це те, що небезпечно, чого не має бути або що буває дуже рідко. Реакція в місці введення вакцини буває досить часто. Все, що ми можемо зробити - прикласти холодне до місця, більше нічого. Головне не гріти, якщо дуже болить - прийняти ібупрофен або парацетамол в порядку самолікування. Коли ви втрачаєте свідомість, просто купа людей непритомніє в кабінетах лікарів від виду шприца, духоти, черги, якихось судинних спазмів - все це, за великим рахунком, реакції", - сказав доктор.

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За його словами, на сьогодні є два ускладнення від вакцин, обидва несмертельні.

"Перше: після введення векторних вакцин - AstraZeneca, Johnson & Johnson, "Супутник" - можливі тромботичні ускладнення, утворення тромбів. Вони виникають з частотою 1 на 100 тис. ін'єкцій. Небезпечний контингент - жінки від 20 до 50, особливо які курять, мають проблеми з венами і приймають гормональні контрацептиви. Я їм пораджу по можливості не використовувати векторні вакцини, а використовувати Pfizer, Moderna, Coronavac. Зараз це нескладно, оскільки векторні вакцини у нас скінчилися. Друге ускладнення відоме і описане для мРНК-вакцин - це розвиток міокардиту, частіше в молодих людей. Це несмертельно, проходить, але якщо ви відчули біль у серці, слабкість, запаморочення, аритмію - потрібно звернутися до лікаря", - розповів Комаровський.

Лікар додав, що міокардит у молодих людей після перенесення інфекції виникають в кілька разів частіше, ніж після вакцинації.

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Раніше доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що вакцинація від коронавірусу і провітрювання приміщень є основними засобами профілактики COVID-19.

"Все, що ми можемо зараз - вентиляція приміщень і вакцинація. Відкривайте кватирки де тільки можна, зустрічайтеся з ким завгодно на свіжому повітрі", - сказав доктор.

Також Комаровський дав українцям пораду щодо користування медичними масками.