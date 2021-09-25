17:14, Сьогодні

"Буде гірше, ніж 2020 року": лікар дав тривожний прогноз щодо COVID-19 в Україні Ситуація ускладнюється через новий штам "Дельта"

До середини жовтня в Україні ситуація із захворюваністю на коронавірус COVID-19 значно погіршиться, в зв'язку з новим штамом "Дельта" очікується зростання смертності.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

"Думаю, ситуація буде гірше, ніж Україна перенесла восени 2020 року і навесні 2021 року, тому що все-таки потрібно акцентувати увагу на тому, що на сьогодні превалює циркуляція "Дельта"-штаму, а основний шлях його передачі повітряний, він більш заразний, передається в 10 разів легше, ніж "Альфа"-штам. Клініка "Дельта"-штаму йде важче, ніж "Альфа"-штаму, я думаю, що ті прогнози, які всі давали, що в середині жовтня 2021 року ситуація значно погіршиться, і ліжка будуть заповнені, - ми все це скоро будемо спостерігати", - підкреслив Александрін.

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Коментуючи ситуацію з вакцинацією в Україні, лікар зазначив:

"Зростання госпіталізації і смертності ми повинні оцінювати за охопленням вакцинопрофілактикою груп ризику. А в нас охоплено менше 7% груп ризику. Тому говорити про те, що ми якось впоралися з вакцинальною кампанією, не можна. Звичайно, вона провалена. У серпні 2021 року наш прем'єр-міністр заявив про те, що Україна виходить на п'ятий етап вакцинопрофілактики, це смішно чути, тому що за підсумками чотирьох етапів в Україні мало бути вакциновано 21,5 млн громадян. Ми будемо спостерігати важкі випадки, зростання смертності за рахунок груп ризику".

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Нагадаємо, з 23 вересня в Україні встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки через зростання захворюваності на COVID-19.

В "жовтій зоні" діють такі правила: обов'язковий масочний режим і дистанція в 1,5 м; проведення масових заходів дозволено за умови наявності однієї людини на 4 кв. м; заповненість кінозалів і залів інших установ культури не більше 50% місць; заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 кв. м.

За офіційними даними МОЗ, в Україні станом на 25 вересня зафіксовано 8267 нових випадків COVID-19. Також за минулу добу госпіталізовано 2035 осіб, летальних випадків - 133, одужали - 2821 особа.