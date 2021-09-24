17:09, Сьогодні

Треба нагадувати світові, що немає ніяких "ДНР"-"ЛНР" - військовий експерт Ми не знаємо точної цифри загиблих в окупації на Донбасі — Юрій Кочевенко

За останні півроку кількість жертв на Донбасі зросла вполовину. В ООН підрахували втрати серед цивільного населення від активних бойових дій на Донбасі. За даними ООН, внаслідок ворожих атак за 6 місяців на Донбасі загинуло 15 мирних жителів і ще 47 осіб були поранені. Тільки за останні за півтора місяця під обстрілами окупантів загинули ще двоє цивільних, 14 осіб отримали поранення.

Ситуацію, яка сьогодні відбувається на сході України, де частина територій була захоплена окупантами, прокоментував у програмі "Сьогодні День" в ефірі на телеканалі "Україна 24" директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді, військовий експерт Юрій Кочевенко.

"Насправді те, про що ми можемо точно говорити — про втрати серед військовослужбовців. Скільки людей загинуло внаслідок окупації, скільки загинуло в застінках окупантів, скільки знаходиться в заручниках, ми знаємо тільки дуже приблизно. Але говорити про це, звичайно, необхідно, тому що світ повинен пам'ятати, яку ціну платить Україна, яка стримує російську агресію", — повідомив військовий експерт.

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Юрій Кочевенко також зазначив, що, всі дані про людські втрати на Донбасі треба фіксувати та нагадувати світу, що ці окуповані території управляються Росією.

"Тут є аспект юридичний, який важливо фіксувати. Є юридичні процедури для того, щоб потім притягнути окупантів до відповідальності. Але є аспект і інформаційний, тому що світ зосереджений кожен на своїх проблемах, він не думає про Україну і про те, що тут відбувається. І про це нам важливо постійно нагадувати, що в Україні здійснюється збройна агресія Російської Федерації, немає ніяких "ЛНР" і "ДНР", а є російські опозиційні режими на цих територіях, які управляються безпосередньо з Кремля, і саме їм протистоїть Україна і Збройні сили України", — повідомив Юрій Кочевенко.

Крім того, як відомо, Росія не визнає себе стороною конфлікту в Україні та не готова обговорювати ні Крим, ні Донбас. Професор кафедри міжнародних відносин НАУ Максим Ялі вважає, що на цьому тлі переговори з президентом РФ можуть нашкодити главі України Володимиру Зеленському. Експерт не вірить, що ці переговори можуть відбутися в найближчому майбутньому. "Я, чесно кажучи, не вірю в те, що така зустріч може відбутися в найближчому майбутньому, тому що Росія відмовляється говорити про Крим і виносити питання повернення Криму до порядку денного. Для президента Зеленського це є також несприятливою ситуацією, тому що ця зустріч нічого хорошого для нього не дасть в тому випадку, якщо він погодиться не підіймати це питання", — зазначив експерт.

Також варто зазначити, що ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що і США поки не готові брати участь у переговорному процесі з питання Донбасу. За його словами, Америка сьогодні зіткнулася з викликами, які для них є більш актуальними. "Нормандський формат в глухому куті, тим більше що зараз буде перезавантажуватися Меркель, яка була особисто драйвером цього формату. У американців з'являються нові виклики — Китай, Афганістан, внутрішня політика, і вони поки що не готові брати активну участь у питаннях Донбасу. На сьогодні вони не призначатимуть спецпредставника, додатково людей, щоб тиснути на Росію. Байден, вибачте за вираз, поставив Путіна на лічильник, давши йому від 6 до 12 місяців, подивитися, буде він краще себе поводити чи ні. Цей час закінчується наприкінці року, і тоді будуть, можливо, інші ідеї, але кілька місяців ми проведемо в ситуації, коли політичного поштовху не буде", - зазначив ексглава МЗС Україн".