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В Україні різко зміниться погода: подробиці від синоптиків Погода в Україні піднесла сюрприз: синоптики заявили про погіршення метеоумов

В Україні в декількох областях розігралася негода. Синоптики оголосили штормове попередження по всій країні. Про те, де сьогодні найскладніші метеоумови й коли прийде потепління, повідомляється в програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

На горі Піп Іван розігралася справжня хуртовина. У Карпатах піднявся сильний вітер, який приніс з собою опади у вигляді снігу з дощем. Циклон "зачепив" ще й Рівненську область. Тут стихія залишила без світла 23 населені пункти. Синоптики оголосили штормове попередження по всій Україні.

Проте вже з суботи, 25 вересня, на території України має потеплішати. За даними Укргідрометцентру, в Україні 25-26 вересня стовпчики термометрів почнуть своє підвищення. Так, у суботу, 25 вересня, в південно-західних і в центральних областях вдень без опадів. Решта регіонів України опиняться під невеликим дощем.

Синоптики повідомили, що очікується північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с. Місцями спостерігатимуться пориви вітру до 15-18 м/с. Нічна температура становитиме 6-11°, а вдень 11-16°. На Заході та Півдні України температура становитиме 15-20°. Прохолодно буде в Карпатах. Тут вночі 2-7° тепла, а вдень 8-13°.

У Києві температура вдень прогріється до 13-15°. Вночі стовпчики термометрів у столиці покажуть 8-10°. Також очікується невеликий дощ; вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с.

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Нагадаємо, 21 вересня в Карпатах зафіксували температуру повітря -6 градусів: різке похолодання викликав атмосферний фронт з північного заходу.

Раніше вчений, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий розповів, що через зміни клімату в Україні в найближчі десятиліття південь країни може перетворитися на суцільну пустелю. "Олешківські піски - маленький фрагмент пустелі в Херсонській області. Проблема в тому, що це утворення не є природним. На місці цих Олешківських пісків були родючі чорноземи, типовий український степ... Буквально за декілька десятиліть через неправильне розорювання і висихання там утворилася така пустеля. Ми зараз стоїмо перед загрозою і, власне, перспективою масштабування Олешківських пісків на весь південь України", - заявив учений.