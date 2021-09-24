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Росія затягує обмін полоненими: Орєшкін розповів, чим їй це вигідно Російський політолог пояснив позицію Кремля в питанні обміну

Російська сторона блокує роботу підгрупи з гуманітарних питань, у рамках якої повинні обмінюватися списками осіб, які перебувають у полоні. Зокрема, Росія постійно намагається залучати до переговорів представників терористів і досі не передала ніяких списків, стверджують в українській делегації.

У чому причина такої поведінки Росії, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політолог Дмитро Орєшкін.

"Мені здається, що справа не в цінності людей, які знаходяться в руках кремлівської адміністрації. Мені здається, річ у тому, що Путіну потрібні перемоги для подання їх своєму виборцю. Це перше. А друге — для російської громадської думки проблема обміну не стоїть. В нашій думці відсутня взагалі ідея, що якісь наші громадяни утримуються в Україні. Про це просто не говорять. Тому те, що дуже болісно і важливо для України, в Росії взагалі не обговорюється", — сказав він.

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За словами експерта, ситуація, що склалася, шкодить Зеленському, а Путіну вона вигідна.

"Проблема обміну завдає шкоди панові Зеленському та його адміністрації в очах українських виборців. А в очах російських виборців Путіну ця проблема ніякої шкоди не завдає. Тому, звичайно, Путіну вигідніше підтримувати підвішений стан обміну для того, щоб створювати додаткові труднощі Зеленському й при цьому самому нічого не втрачати. ​​Так влаштовані наші ЗМІ, що ця тема просто не обговорюється. Родичі тих, хто знаходиться в полоні в Україні, мовчать або змушені мовчати. ​​А в Україні це активна тема для критики президента. Ну й добре, Москву це більш ніж влаштовує", — сказав він.

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Додамо, представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що розблокувати питання обміну полоненими в Тристоронній контактній групі можна за лічені години. Все залежить від волі Володимира Путіна. В Україні сподівалися звільнити людей до Нового року.

"Невдячна справа робити такі прогнози. У росіян все змінюється волею однієї людини. Якщо Путіну знадобиться, або він захоче розблокувати обмін, то технічна сторона питання буде вирішена за лічені години. Тут питання - тільки щоб захотів Путін. Як і сама війна на Донбасі, вона може припинитися відразу одним телефонним дзвінком", — заявив Арестович.