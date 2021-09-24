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Посилюють контроль за захворюваністю COVID — в КМДА розповіли, як працюватимуть школи Микола Поворозник розповів, як працюють освітні установи в період карантину

Попри збільшення захворюваності на коронавірус, в Києві всі навчальні установи працюють як зазвичай — про це розповів перший заступник мера Києва Віталія Кличка Микола Поворозник в програмі "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24".

"Усі школи у нас працюють в штатному режимі, дитячі садки також у штатному режимі, тобто в режимі офлайн. У нас досить вдало пройшла вакцинація педагогічного складу і працівників шкіл, у нас по школах вакциновано понад 80%, що відповідає вимогам нормативних документів. Школи всі працюють, єдине, що ми зробили, — посилили та будемо посилювати далі контроль стану здоров'я дітей, які перебувають у школі, щоб уберегтися від поширення хвороби", — сказав він.

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Чиновник наголосив, що кожна школа разом з батьківським комітетом і районними управліннями освіти буде сама визначати, чи переходити на онлайн-навчання, якщо буде збільшення кількості хворих.

"У нас сьогодні основними переносниками та розповсюджувачами (вірусу — ред.) є діти, ми бачимо це зі статистики захворюваності. Кількість хворих дітей збільшується щодня, тому ми посилюємо контрольні заходи", — сказав він.

Також, за словами Поворозника, ще з минулих локдаунів підготовлена лікувальна база в дитячих відділеннях. На сьогодні для дітей готово до 300 ліжок, обладнаних киснем і всім необхідним, додав він.

Чиновник зазначив, що КМДА отримала близько тисячі заявок від підприємств на пропуски в громадський транспорт на випадок введення жорстких обмежень.

"Це буде дуже складний крок — закриття транспорту. Я сподіваюся, що кількість вакцинацій, проведених у Києві, досить велика, і інші обмежувальні заходи дадуть можливість не закривати громадський транспорт", — додав він.

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Додамо, 9100 нових випадків коронавірусної хвороби в Україні зафіксували за четвер. Таку велику кількість фіксують вперше з квітня. Госпіталізували 2060 осіб. Померли від ускладнень ще 140 пацієнтів. Найбільше нових хворих — у Харківській, Львівській, Донецькій, Одеській і Дніпропетровській областях

Вакцинували напередодні приблизно 153,5 тисячі українців, більшість — першою дозою. Нагадаємо, з учорашнього дня, 23 вересня, вся країна перебуває в "жовтій" карантинній зоні.