10:40, Сьогодні

Є погана тенденція — лікар висловився про ситуацію з коронавірусом За словами інфекціоніста, стали набагато більше хворіти діти

В Україні стрімко зростає кількість нових хворих на коронавірус. Про ситуацію із захворюваністю в країні розповів інфекціоніст Віктор Петров в програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24".

"У нас є погана тенденція, якої раніше не спостерігалося - це дуже багато хворих дітей, в тому числі зовсім малюки — 7 місяців, 9 місяців, річні. Також багато дітей, які ходять до садочків, і вже стоїть питання про їх закриття, тому що майже половина дітей відсутній на заняттях. Це говорить про те, що наближається досить серйозна ситуація з обмеженням навчання і карантинними заходами в навчальних закладах", — сказав він.

Читайте також: Восени буде подальше зростання захворюваності на коронавірус - епідеміолог

Лікар уточнив, що мова йде саме про захворюваність на коронавірус, а не сезонними вірусними інфекціями.

"Коронавірус — це хвороба, яка вимагає підтвердження тестом на антиген або ПЛР. І мова йде про те, що переважна більшість хворих на туберкульоз дітей хворіють саме на COVID. Цього не спостерігалося на початку епідемії, ми бачили, що боліло набагато більше дорослих. Зараз ми бачимо, що мутації вірусу привели до зростання епідемічного потенціалу вірусу", — сказав він.

Читайте також: Комаровський: вакцинація дітей від коронавірусу потрібна, щоб не заражати дорослих

Додамо, 9100 нових випадків коронавирусной хвороби в Україні зафіксували за четвер. Така велика кількість фіксують вперше з квітня. Госпіталізували 2060 осіб. Померли від ускладнень ще 140 пацієнтів. Найбільше нових хворих — у Харківській, Львівській, Донецькій, Одеській і Дніпропетровській областях.

Вакцинували напередодні приблизно 153,5 тисячі українців, більшість — першою дозою. Нагадаємо, з учорашнього днів 23 вересня вся країна перебуває в "жовтій" карантинній зоні.