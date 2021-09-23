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Погода в Україні продовжує псуватися - Буковину замело снігом Найбільше снігу випало на горі Томнатик

Буковину засипало снігом, найбільше випало на горі Томнатик. Про це йдеться в програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

"Буковину замело. Фотографії вересневого снігу заполонили соцмережі. Найбільше випало на горі Томнатик, де розміщується занедбана радіолокаційна станція", - повідомила ведуча.

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Холодна і похмура погода сьогодні буде по всій Україні, а дощі не припиняться до неділі, 26 вересня.

Нагадаємо, 21 вересня в Карпатах зафіксували температуру повітря -6 градусів: різке похолодання викликав атмосферний фронт з північного заходу.

Раніше вчений, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий розповів, що через зміни клімату в Україні в найближчі десятиліття південь країни може перетворитися на суцільну пустелю. "Олешківські піски - маленький фрагмент пустелі в Херсонській області. Проблема в тому, що це утворення не є природним. На місці цих Олешківських пісків були родючі чорноземи, типовий український степ... Буквально за кілька десятиліть через неправильне розорювання і висихання там утворилася така пустеля. Ми зараз стоїмо перед загрозою і власне перспективою масштабування Олешківських пісків на весь південь України", - заявив учений.