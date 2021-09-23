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Закон про олігархів може стати механізмом для політичних переслідувань - експерт Якщо Рада прийме закон про олігархів, буде ризик, що почнуться політичні репресії

У Верховній Раді сьогодні можуть розглянути закон про олігархів. Даний законодавчий документ може стати інструментом для політично мотивованих рішень. Про це заявив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" політичний експерт Руслан Синельников.

На думку Синельникова, за допомогою цього закону влада зможе призначати ворогом народу будь-яку людину. Він підкреслив, що спочатку варто ретельно проаналізувати документ з юридичної точки зору, а вже потім голосувати в парламенті.

"Якщо це законопроєкт про олігархів, то напевно потрібні висновки юристів, які в цьому питанні можуть знати значно більше, ніж депутати, які вперше прийшли до Верховної Ради й готові натиснути кнопочки. Так само не хотілося б, щоб гонка за прийняття закону пішла в розріз з потрібністю і якістю. Коли влада без слідства і суду призначає когось ворогом народу або винним у всіх смертних гріхах, або інших звинуваченнях - то це не законодавча, не правоохоронна діяльність, це політично мотивовані рішення. І як ми бачимо у справі ЮКОСа в Росії, прийняті зовсім інші рішення за кордоном. Тобто ця справа була переглянута, і Росія повинна виплатити у цій справі. Це була довга справа, але ми знаємо, що справедливість може відбутися", - повідомив Синельников.

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Нагадаємо, події, які пов'язані з кримінальним переслідуванням основних співвласників ВАТ "Нафтова компанія "ЮКОС" і викликали низку суперечок у суспільстві, зробили значний вплив на політичне життя і діловий клімат у Росії. Події почалися у 2003 році за ініціативи Міністерства Російської Федерації з податків і зборів (МПЗ), а пізніше — Федеральної податкової служби (ФПС). Справа ЮКОСа вилилася в низку судових рішень російських судів, а також розгляд у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) і Міжнародному арбітражі в Гаазі.

Михайло Ходорковський, який у 1997-2004 роках був співвласником і главою нафтової компанії "ЮКОС", був заарештований російською владою за звинуваченням у розкраданнях і несплаті податків 25 жовтня 2003 року. На момент арешту був одним з найбагатших людей у світі, його статки оцінювалися в 15 млрд доларів. У травні 2018 року американський політик, кандидат на пост президента США Джон Маккейн у критичній стосовно Путіна статті висловив упевненість, що реальним злочином, за який був засуджений Ходорковський, була його "критика режиму Путіна і спонсорування опозиційних партій".

Також нагадаємо, що ексголова СБУ Валентин Наливайченко в ефірі програми "Час Голованова" на каналі "Україна 24" розповів про можливі наслідки прийняття законопроєкту №5599. Нардеп пояснив, чому депутати спробують проголосувати за законопроєкт якнайшвидше.

"Поспішають, тому що тарифи підіймають, тому що зима на порозі, тому що криза в енергетиці... Друге - зростання тарифів. Всі незалежні телеканали показують це і будуть показувати, і саме цим я поясню, чому влада замість того, щоб вирішувати актуальні питання для людей, запустила кіно з цим так званим законом про олігархів", — сказав Наливайченко.

Крім того, журналіст Дмитро Гордон на телеканалі "Україна 24" заявив, що в Україні необхідно карати за корупцію і відстоювати свободу слова, а не боротися з олігархами. Гордон нагадав, що в США свого часу еліти прийшли між собою до угоди про те, що треба жити за законом. Він також зазначив, що лобізм — це якраз один із заходів, який протидіє корупції.

"Все це комплекс заходів, який необхідно приймати. Чим швидше президент прийде до цього, тим краще, тому що напівзаходи вони, як правило, ні до чого не призведуть. А закон про деолігархізацію можна викинути у відро для сміття", - зазначив Гордон.