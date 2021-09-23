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"Припиніть лікуватися в інтернеті": Комаровський дав пораду українцям Доктор поскаржився на шахраїв, які торгують фальсифікованими ліками

Доктор Євген Комаровський в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" закликав українців не лікуватися в інтернеті й попередив про шахраїв, які від його імені торгують різними "чарівними пігулками".

"Люди! Оскільки в аптеках роздають всяку фігню і лікарів мало, то ви лізете, хай вам грець, лікуватися в інтернет. Оскільки ви лізете лікуватися в інтернет, то там ви обов'язково протягом хвилини побачите пику доктора Комаровського, який лікує. Зараз розповім, що я лікую зараз. Я продаю якісь ліки проти простатиту, я "головний простатолог", щоб ви розуміли. Далі - я називаюся провідним нейрохірургом і продаю якісь ліки для поліпшення роботи судин мозку. Плюс зараз з моєю допомогою хтось лікує зір "чарівними пігулками". Плюс я ганяю глистів, а ще лікую варикоз", - розповів Євген Комаровський.

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За словами доктора, за цією рекламою стоять "мерзенні бандити, які, мабуть, кришуються органами внутрішніх справ, якоюсь кіберполіцією, тому що з ними нічого зробити не можна".

"Якщо ви побачили, що Комаровський продає вам ліки проти простатиту та будь-яку іншу фігню, але ви не чуєте, що я вам це кажу, а просто показали мій портрет, під яким написано, що я - "головний простатолог", будь ласка, припиніть лікуватися в інтернеті, це неправильно. Люди, будь ласка, я тільки за сьогодні отримав п'ять листів про те, що, виявляється, я стою на сторожі вашого зору, тому що винайшли суперовий препарат на "чарівних травах", який сліпих робить зрячими", - додав він.

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Раніше доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що значно знижує заробітки аптекарів, які торгують фальсифікованими ліками, тому його життю може загрожувати потенційна небезпека.

"Я, наприклад, точно зменшую на десятки мільйонів доларів заробітки аптекарів у цій країні. Вони мене потенційно можуть грохнути будь-якої миті, тому що кожне моє відео про "фуфломіцини" зменшує їхній дохід. Щоразу, коли я кажу, що цей аналіз не треба здавати..." - заявив він.