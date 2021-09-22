23:48, Вчора

Комаровський пояснив, чи захищає вакцинація від штаму "Дельта" Вакцинація допомагає забезпечити величезну кількість антитіл, зазначив доктор

Вакцинація від коронавірусу може забезпечити захист організму від нових мутацій COVID-19, зокрема - від штаму "Дельта".

Про це розповів в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

На питання, чи правда, що вакцина не захищає від нових штамів вірусу, доктор відповів:

"Це дуже умовно відповідає дійсності... Коли за допомогою вакцинації ми забезпечуємо величезну кількість антитіл, нехай недосконалих, хоч якихось, що не повністю відповідають, але хоч трохи можуть блокувати, коли їх буде багато, коли в рази перевершує захисне число, вони працюють".

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Комаровський допустив, що при подальших мутаціях "можлива ситуація, коли це взагалі не спрацює, і нам знадобиться принципово нова вакцина".

"Втішає інше - що в умовах сучасних технологій мРНК і векторних вакцин це робиться протягом двох тижнів", - додав він.

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Раніше доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" виступив за вакцинацію дітей від коронавірусу, оскільки вони є джерелом зараження дорослих. За словами Комаровського, поставити крапку в пандемії можна "тоді, коли буде вакциноване по максимуму все населення".

"Наші китайські друзі пішли цим шляхом. Coronavac, який у нас з 18-ти, у них з 3 років", - підкреслив він.

Також доктор розповів, що перед тим, як йти на вакцинацію від коронавірусу, медогляд проходити необов'язково.