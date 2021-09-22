22:39, Вчора

Комаровський: вакцинація дітей від коронавірусу потрібна, щоб не заражати дорослих Доктор заявив, що готовий рекомендувати вакцинацію навіть власним онукам

Вакцинація дітей від коронавірусу в Україні могла б стримати темпи поширення епідемії. Діти, як правило, легко переносять COVID-19, однак заражають дорослих.

Таку думку висловив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

"Зараз Pfizer вже надав величезну кількість базових досліджень, дуже серйозних, про те, що вакцинацію Pfizer від 5 до 12 років вони готові почати хоч завтра. Доведено безпеку, ефективність тощо", - сказав він.

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Як пояснив Комаровський, "ситуація, така, що діти вбивають дорослих, але помирають самі вкрай рідко".

"Ми країна, де бабусі часто-густо беруть на себе онуків. Мамі треба на роботу, і дитину зі шмарклями приводять до бабусі. І ця дитина зі шмарклями вбиває бабусю. Бабусі вмирають від грипу і пневмокока, а діти рідше. З коронавірусом приблизно та ж ситуація. Захистити дітей вакцинацією, щоб вони не хворіли - це нелогічно. Вони практично хворіють дуже легко. Але діти... джерело зараження дорослих", - сказав лікар.

За словами Комаровського, поставити крапку в пандемії можна "тоді, коли буде вакциновано по максимуму все населення".

"Наші китайські друзі пішли цим шляхом. Coronavac, який у нас з 18-ти, у них з 3 років", - підкреслив він.

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Доктор додав, що готовий рекомендувати вакцинацію від коронавірусу своїм онукам, якщо препарат буде спеціально призначений для дітей.

Раніше в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" лікар Євген Комаровський заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує проводити вакцинацію третьою дозою від коронавірусу COVID-19, оскільки в багатьох країнах проблеми із забезпеченням навіть однією дозою:

"За логікою, з досвіду Ізраїлю, США, Великої Британії створюється переконаність у тому, що третя доза реально працює і значно підвищує рівень антитіл. Але на сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я каже: третю дозу не треба. Чому вона так говорить? Тому що вважається аморальним щепити третьою дозою, коли у світі купа країн, де люди й по одній не отримали".

Також Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що в Україні вакцинація від коронавірусу буде виконана тільки на 50% через антивакцинальні настрої.