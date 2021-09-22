Комаровський пояснив, чому перед вакцинацією медогляд не обов'язковий

"Вакцинація — це медсестринська маніпуляція, яка огляду лікаря не вимагає", - сказав медексперт 

Комаровський пояснив, чому перед вакцинацією медогляд не обов'язковий

Перед тим як йти на вакцинацію від коронавірусу, медогляд проходити необов'язково. Однак людина повинна враховувати своє поточне на момент вакцинації стан і знати про те, чи не впливають прийняті ним ліки на ефективність щеплення. Про це в програмі "Хард з Влащенко" в ефірі на телеканалі "Україна 24" повідомив доктор Євген Комаровський.

Комаровський звернув увагу, що ВООЗ, а також ряд організацій з охорони здоров'я у Великої Британії, США та Ізраїлю вважають, що медогляд перед щепленнями не обов'язковий. 

"Якщо людина у свідомості, адекватно реагує на оточення, може ходити, говорити, у нього нормальна температура тіла, то в 99 відсотках вакцинація — це медсестринська маніпуляція, яка огляду лікаря не вимагає... Я насправді прекрасно розумію, що можу сказати, що так, всім потрібен медогляд, треба послухати, треба переконатися, що немає ніякої прихованої хвороби. Ну, прийшла до мене дитинка, я вирішую, вакцинувати її чи ні, я його послухав і почув у нього шум у серці. Мама каже, що у нього рік тому були судоми, алергія на полуницю, біль в животі епізодичний, запори...у нього серцева вада, або у нього неврологічна проблема. Так нехай хворіє?"- сказав Комаровський.

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Що стосується аутоімунних процесів, то, за словами доктора, раптово при огляді їх виявити не вийде.

"Візьмімо якусь аутоімунна хвороба. Наприклад, системний червоний вовчак. У людини стоїть питання - йому можна робити щеплення від коронавірусу чи ні, тоді я ставлю інше питання - а хворіти йому коронавірусом можна?.. Коронавірус не обійде. Людина з цим коронавірусом при неодмінно зустрінуться, і кожна людина повинна сама вирішити - я зустрінуся з білком коронавірусу, або я зустрінуся з живим активним вірусом", — зазначив Комаровський.

Медик також підкреслив, що медична наука всього світу говорить, що якщо людина має хронічну хворобу, то її треба прищеплювати в першу чергу. Також він повідомив, коли не варто вакцинуватися, через те, що вакцина може в цьому випадку виявитися не ефективною.

 "Це гострий період інфекційної хвороби, високий рівень інтерферону в крові, вакцина може не спрацювати. Далі, імуносупресивна терапія, тобто, ти зараз отримуєш препарати які пригнічують імунітет, це як правило хімієтерапія при деяких онкозахворюваннях, і алергічна реакція на один з компонентів вакцини, причому це не просто алергічна реакція, а анафілаксія", - повідомив доктор.

Також Євген Комаровський сказав, що якщо у людини протікає гострий період інфекційної хвороби, то він повинен про це знати. Також він зазначив, що люди, які мають які-небудь серйозні патології або алергію, повинні носити з собою бейдж або дармовис, на якому буде вказана група крові, на що алергія, а також, яким захворюванням він страждає.

Також Комаровський повідомив, що в Україні карантин діє тільки на папері, насправді людям постійно треба нагадувати про методи протиепідемічного захисту. Закриття шкіл на період епідемії – не вихід, до того ж в Україні як мінімум третина населення вже має антитіла до COVID-19.

"У нас як мінімум 40-45 відсотків населення України, мабуть, має вже антитіла, плюс вакцинація 10 млн осіб, плюс якщо ми будемо продовжувати вакцинацію, врешті-решт, точно через півроку-рік прийдемо до того, що у кожного громадянина будуть антитіла. Тому зараз треба не угробити економіку, не угробити дітей без освіти, не втратити те, що є – лікарів, вчителів...треба просто вкладати гроші в допомогу", — зазначив медик.

Джерело Україна 24 Теги коронавірус ВООЗ COVID-19 вакцинація Євген Комаровський