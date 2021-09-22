22:12, Вчора

Стріляли особливими кулями: в МВС озвучили нові деталі замаху на Шефіра У відомстві розвіяли "інсинуації навколо того, що це фейковий замах"

Кулі, якими розстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, могли бути завезені до України контрабандою.

Про це розповів в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" перший заступник голови МВС Євгеній Єнін.

"Сьогодні ми стикнулися з безпрецедентною за нахабністю цілою низкою злочинів особливо тяжкого характеру. Почнемо з першого. Силами Нацполіції разом з суміжними спецслужбами, зокрема, СБУ проведено неймовірний обсяг роботи. Ми були першими на місці події, ми першими надали медичну допомогу потерпілому. Маю віддати велику повагу мужності і стійкості (водія Шефіра – ред.). Попри тяжке поранення він показав безпосередньо місце, де був вчинений замах. Це дозволило нам протягом короткого часу встановити точну траєкторію стрілянини і безпосередньо місце, з якого стрілок здійснював напад на автомобіль, який знизив швидкість у зв'язку з крутим поворотом. Присутність його на місці злочину була необхідна, щоб встановити місце нападу", - повідомив він.

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Єнін розповів, що з тіла потерпілого вилучили дві кулі:

"Це калібр 7,62. Це специфічні набої. Такі набої раніше не вироблялися на території України і не застосовувалися на території України. Виробництво – Угорщина. Ми намагаємося встановити часові рамки їх ввезення в Україну. Ми не виключаємо контрабандне потрапляння цих куль в Україну. 12 куль уразили автомобіль. Дві кулі вилучено з пораненого. Всі кулі пронизали автомобіль як бляшанку – це ніякий не броньований автомобіль".

На запитання, чому вікна автівки неушкоджені, заступник глави МВС відповів:

"Ми бачимо вражені місця, які показують, що якби в машині був повний екіпаж, то ймовірність ураження була б досить високою. Автомобіль рухався. Ми вже підтвердили факт, що стрілянина відбувалася не чергою, а одиночними пострілами. На щастя, у водія спрацював інстинкт самозбереження, водій додав газу, і це, скоріше за все, і врятувало життя всім учасникам цієї події. Я би припинив спроби інсинуацій навколо того, що це фейковий замах, що хотіли налякати. Ми говоримо на сьогоднішній день про життя і здоров'я двох людей, один з яких належить до найближчого кола президента".

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Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники Києво-Святошинського району стріляли по автомобілю першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Поранено водія, Сергій Шефір не постраждав.

Голова МВС Денис Монастирський вважає, що стрілянина по автомобілю Сергія Шефіра – це замах на вбивство, а не спроба залякати.

"Хочу наголосити, що метою даного нападу було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. По автомобілю було здійснено понад десять пострілів, понад 11 вхідних отворів поки що зафіксовано. Щойно прооперовано водія, його життю нічого не загрожує", - сказав Монастирський.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що наразі слідством розглядається три версії події.

"На цей час, з урахуванням отриманих попередніх даних, розглядаємо три основні версії скоєного злочину - у зв’язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави й з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі. Також розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав", - заявив він.