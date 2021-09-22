22:10, Вчора

Доктор Комаровський розповів, як вилікувати дитину від неприємного вірусу "Вірус поширюється в основному респіраторним шляхом і може викликати важкий стоматит", — сказав медик

В Україну був завезений з країн, де зазвичай влітку відпочивають наші туристи, вірус Коксакі. Відомо, що дана інфекція найчастіше вражає дітей. Про те, що являє собою вірус Коксакі, і які дії батьків повинні бути, якщо їх дитина підхопила цю інфекцію, в програмі "Хард з Влащенко" в ефірі на телеканалі "Україна 24" розповів педіатр Євген Комаровський.

Доктор Комаровський повідомив, що так званий вірус Коксакі є збудником ентеровірусної інфекції, яка у вигляді ускладнення викликає у дітей стоматит. Оскільки стоматит явище досить болюче, важливо в цей період боротися як з болем, так і зі зневодненням, повідомив медик.

"Коксакі — це ентеровірусна інфекція. Вона поширюється в основному повітряно-крапельним шляхом. Особливо потужно поширюється влітку через воду. Тому дуже часто джерело — вода басейну", - розповів він.

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Комаровський також повідомив, що летальність при цьому захворюванні незначна, а сама хвороба проходить досить легко. Однак у дітей важко може проходити стоматит, під час якого в ротовій порожнині з'являються виразки, що дуже болять, та які не дають їм пити та приймати їжу.

"У дітей болить порожнину рота, у них виникають в ротовій порожнині виразки, діти не можуть ковтати. Як правило, це (захворювання - ред.) влітку виникає. Через зневоднення діти потрапляють до лікарень на крапельниці", — розповів педіатр.

Комаровський також відповів на питання, Чи може вірус Коксакі викликати таке грізне ускладнення як менінгіт. За його словами, такі стани при даному вірусі виникають вкрай рідко.Також доктор Комаровський розповів, яка допомога поза лікарнею може бути надана вдома хворому маленькому пацієнтові.

"Не можна змушувати дитину їсти, не можна, щоб пересохло в роті. Наприклад, дитина дуже легко із задоволенням п'є холодну воду, тому що походить від холоду знеболювання, а якщо ви, не дай Боже, при Коксакі дасте йому щось тверде погризти, у нього будуть ці виразки загострюватися. Тому морозиво дають, тому що це легше набагато, і поять", - розповів медик, зазначивши, що важливо в цей період боротися з дефіцитом води.

Відомо, що віруси Коксакі розмножуються в шлунково-кишковому тракті людини та належать до групи РНК-вірусів. Основними джерелами захворювання є вірусоносії та хворі їм люди. Спалахи захворювання частіше виникають в осінній і літній періоди. Вірус "приїжджає" зазвичай з місць відпочинку, де скупчення дітей, купання в басейнах і морі сприяють широкому поширенню захворювання. Висока контагіозність вірусу сприяє поширенню захворювань в місцях скупчення дітей (санаторіях, курортах, дошкільних навчальних закладах).

Говорячи про віруси, варто нагадати, що доктор Євген Комаровський висловлювався і про подолання епідемії в Україні COVID-19. За словами лікаря, сьогодні варто заохочувати пенсіонерів йти на вакцинацію, через те, що серед цієї вікової категорії не спостерігається активності в отриманні протикоронавірусного щеплення.

"У нас як мінімум 40-45 відсотків населення України, мабуть, має вже антитіла, плюс вакцинація 10 млн осіб, плюс, якщо ми будемо продовжувати вакцинацію, врешті-решт точно через пів року — рік прийдемо до того, що у кожного громадянина будуть антитіла. Тому зараз треба не угробити економіку, не угробити дітей без освіти, не втратити те, що є – лікарів, вчителів... треба просто вкладати гроші в допомогу", — зазначив медик.