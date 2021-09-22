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Комаровський про вакцинацію вчителів: потрібно переконувати, а не примушувати Примусова вакцинація зустріне відсіч людей, вважає доктор

В Україні від коронавірусу потрібно вакцинувати всіх вчителів, проте їм треба пояснювати необхідність такого кроку, а не змушувати.

Таку думку висловив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

"Чи вважаю я, що вчителі повинні бути вакциновані? Звичайно, так. Якби це залежало від мене, я б намагався максимально працювати з цим контингентом людей. Робота з запереченнями - це ключ будь-якого дискусійного питання. Влада намагається просувати позицію, яка зустрічає відсіч людей. Всі заперечення можна згрупувати, це максимум 15 пунктів "чому я не хочу вакцинуватися". Щодо кожного з них можна дати людям зрозумілу відповідь. Якщо людина хоче почути правду, вона почує, якщо ні - така доля", - заявив лікар.

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Як зазначив Комаровський, з точки зору прав людини, людей не можна змусити вакцинуватися.

"Є календар вакцинації, в ньому перелік обов'язкових щеплень для дітей. Діти, які не мають вакцинації, можуть бути не допущені до загальноосвітньої школи. Не хочеш - платиш зі своєї кишені за школу, де нещеплені. А у вчителя немає вибору, у держслужбовця немає вибору. Він ходить на роботу, раптом йому кажуть: ти повинен зробити щеплення..." - сказав він.

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Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні Кабміну 22 вересня запропонував ввести обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для вчителів і чиновників. Міністр заявив, що обов'язкова профілактична вакцинація передбачена чинним законодавством, і зазначив, що такий крок не є порушенням прав людини.

Раніше в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" лікар Євген Комаровський заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує проводити вакцинацію третьою дозою від коронавірусу COVID-19, оскільки в багатьох країнах проблеми із забезпеченням навіть однією дозою:

"За логікою, з досвіду Ізраїлю, США, Великої Британії створюється переконаність у тому, що третя доза реально працює і значно підвищує рівень антитіл. Але на сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я каже: третю дозу не треба. Чому вона так говорить? Тому що вважається аморальним щепити третьою дозою, коли у світі купа країн, де люди й по одній не отримали".

Також Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що в Україні вакцинація від коронавірусу буде виконана тільки на 50% через антивакцинальні настрої.