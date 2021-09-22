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Впевнений, що робити щеплення треба - Комаровський висловився про антивакцинаторів Доктор пояснив, як щеплення знижує ризик ускладнень після коронавірусу

Доктор Євген Комаровський в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" заявив про необхідність всім українцям вакцинуватися від коронавірусу COVID-19.

"Коли людині кажуть - ти зустрінешся з вірусом, і в тебе є ризик тривалого COVID-19, який триватиме мінімум пів року, ти будеш божеволіти, у тебе ризик приблизно 30%. А якщо ти вакцинуєшся, то ризик буде тільки 3%. Людина на рівні логіки й здорового глузду, здавалося б, має погодитися, але каже - я все одно не хочу", - сказав Євген Комаровський.

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Доктор провів паралелі з іншими життєвими ситуаціями:

"Я не хочу пристібатися ременем безпеки, це моя особиста справа. Я не хочу вішати на своїй приватній автозаправці вогнегасник. Не хочу, відчепіться від мене. Я не хочу мити руки після туалету, це моя особиста дизентерія".

Він зазначив, що людина, яка захворіла на коронавірус, ризикує "заразити свою літню сусідку, своїх літніх батьків".

"Я дійсно глибоко переконаний у тому, що робити щеплення треба", - підкреслив Комаровський.

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Раніше в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" лікар Євген Комаровський заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує проводити вакцинацію третьою дозою від коронавірусу COVID-19, оскільки в багатьох країнах проблеми із забезпеченням навіть однією дозою:

"За логікою, з досвіду Ізраїлю, США, Великої Британії створюється переконаність у тому, що третя доза реально працює і значно підвищує рівень антитіл. Але на сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я каже: третю дозу не треба. Чому вона так говорить? Тому що вважається аморальним щепити третьою дозою, коли у світі купа країн, де люди й по одній не отримали".

Також Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що в Україні вакцинація від коронавірусу буде виконана тільки на 50% через антивакцинальні настрої.