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Дітей потрібно вчити толерантності та моралі, а не звичаям неандертальців - Комаровський "У XXI столітті все інакше, але все ще є деякі базові знання", - доктор про сучасну освіту

Сьогодні дітей необхідно вчити моралі й толерантності та якнайменше давати дивитися телевізор. Про це в програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" розповів доктор Євген Комаровський.

Медик звернув увагу на те, що сьогодні дитина, якщо вмикає телевізор, бачить кадри з насильством і проявом брехні. На думку Комаровського, освіта у XXI столітті повинна мати базові принципи, які виходитимуть з критеріїв моралі. І сьогодні важливо дітям розповідати не тільки про звичаї неандертальців, а й про принципи честі та гідності сучасної людини.

"Раніше читалася (молитва - ред.) "Отче наш" - ви повинні її вивчити, знати, як букви називаються, й арифметику, і ти вже освічена людина, йди, працюй. У XXI столітті все трохи інакше, але є деякі базові знання".

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Комаровський звернув увагу на те, що діти, спостерігаючи за тим, що відбувається навколо, бачать, що люди в основному прагнуть до отримання влади над іншими людьми, до збагачення і грошей, щоб отримати можливості реалізації своїх бажань.

"Діти, якщо вони, не дай Боже, підходять до телевізора, бачать, що домогтися успіху та отримати владу над людьми можна неважкою працею, а тим, що ти будеш брехати, красти, принижувати інших людей, розпускати руки... Я хочу, щоб дітей навчили моралі, що не можна ображати слабких, що треба допомагати. Що люди відрізняються від тварин тим, що вони свої проблеми вирішують на рівні інтелекту, що XXI століття - це століття толерантності", - сказав Комаровський.

Нагадаємо, Міністерство фінансів 15 вересня представило проєкт держбюджету-2022. У ньому на безпеку та оборону запланували майже 320 млрд грн, на освіту - 172 млрд грн, на медицину — майже 194 млрд, на соціальний захист - 320 млрд, на Пенсійний фонд - 531 млрд грн, на дороги - 79 млрд грн, на погашення держборгу - 393 млрд грн.

За словами радника президента з економічних питань Олега Устенка, у проєкті Державного бюджету на 2022 рік видатки на освіту, а також медицину, безпеку та Пенсійний фонд не знизяться.

"Точно варто очікувати, що всі макроекономічні параметри, закладені в проєкт держбюджету на наступний рік, будуть збережені — рівень інфляції, рівень економічного зростання, дефіцит держбюджету. Такі ж постійні значення з точки зору витрат — витрати на сектор безпеки та оборони - 5,9% ВВП, буде збережений відсоток, який відправляється на освіту, ПФУ, медичну сферу. Все решта може частково коригуватися", - заявив радник президента.