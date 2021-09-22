18:52, Сьогодні

Подвійне громадянство в Україні потрібно прописати у Зводі законів - Тужанський "Потрібно прописати угоди, щоб другий паспорт не був для України загрозою – експерт

Подвійне громадянство в Україні не заборонено, оскільки немає документів, де б це прописувалося. Однак щоб українці могли проживати, наприклад, у Канаді та США, і при цьому не втрачати зв'язок з батьківщиною, питання з подвійним громадянством в Україні вирішити можна. Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський.

Він зазначив, що свого часу команда п'ятого президента України Петра Порошенка працювала над ідеєю легалізації подвійного громадянства. Однак у вирішенні цього питання необхідно визначення, які країни є для України агресорами. За словами Тужанського, команда президента Володимира Зеленського також зайнята розв'язанням цього питання.

Тужанський звернув увагу на паспортизацію українців Росією, яка потім використовувала громадян України з російськими паспортами для голосування у виборах до Держдуми. На думку експерта, для легалізації подвійного громадянства потрібні угоди з країною, чий паспорт другим матиме українець.

"Нам важливо не просто розділити російський і західний дискурс з цього питання. Але також нам важливо прописати ці двосторонні, мабуть, угоди, і укласти їх з кожною з країн, з якою ми визнаємо множинне громадянство. І прописати так, щоб другий паспорт не був для України загрозою", – сказав Тужанський.

Читайте також: Росія видає паспорти на Донбасі, щоб утримати людей в ОРДЛО – Іванова

Він зазначив, що крім угод, необхідно провести в Україні легалізацію подвійного громадянства на законодавчому рівні. За його словами, критерії для другого громадянства в Україні юридично не позначені

"В Україні не заборонено, юридично ніде не прописано множинне громадянство, визнається єдине українське громадянство. Тому кожного громадянина, який на території України й має український паспорт, Україна розглядає його саме як громадянина України. Треба (робити - ред.) законодавчі зміни у Конституції й обов'язково повинен бути новий закон", - підкреслив експерт.

Про те, що в Україні відсутнє покарання за наявність другого громадянства, повідомляв на телеканалі "Україна 24" і політтехнолог Андрій Золотарьов. Однак він вважає, що якщо юридично прийняти відповідну норму, то вона все одно не працюватиме.

"Річ у тому, що це вже реальність, сотні тисяч наших громадян, може, мільйони, де-факто мають подвійне громадянство. Це нормально — з урахуванням мобільності, глобалізації сучасного світу це неминуче. Тому треба звернути увагу на те, що перш за все маса людей має подвійне громадянство з Польщею, Угорщиною, Румунією, Ізраїлем і Росією. Ми бачимо ситуацію на Донбасі, де приблизно 650 тис. громадян отримали другий паспорт, російський", - зазначив Золотарьов.

Що стосується паспортизації українців Росією. За словами омбудсмена Людмили Денісової, жителі Криму та окупованих районів Донбасу, які отримали російські паспорти, залишаються громадянами України. Вона зазначила, що найчастіше ці люди отримують російські документи примусово.