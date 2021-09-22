15:51, Сьогодні

Стрілянину по авто Шефіра експерт вважає попередженням, а не спробою вбивства "Стрілянина виглядає хаотичною. 18 пострілів і декілька влучень", - сказав Усатий

Стрілянина по автомобілю першого помічника президента Сергія Шефіра радше є замахом на вбивство, попередженням, а не спробою вбивства.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявив експерт-криміналіст Григорій Усатий.

«Що одразу привертає увагу? Численні влучення куль у двері водія, відповідно, поранення водія. На мою думку, стрілянина виглядає хаотичною. 18 пострілів і декілька влучень. Це свідчить про те, що тут або непрофесійність, або, що найімовірніше, це виглядає, як попередження, як якийсь меседж. Питання – для кого? Для самого помічника президента Шефіра чи для президента. Президент уже відреагував. Він сказав, що виклик приймає і буде адекватно реагувати», - зазначив експерт.

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Але, за його словами, якщо це передали вітання першим особам держави, то тут може бути дві версії.

«Цей замах був у зв’язку з діяльністю перших осіб держави, політична версія. Або це банальні бізнес-розбірки, і замах через бізнес-інтереси. Подібні злочини дуже ретельно готуються. І чому я кажу, що це схоже на замах, повідомлення для перших осіб держави. Тому що навіщо такі складнощі, навіщо було обирати таку траєкторію польоту куль через декілька смуг руху. Якби точно хотіли вбити, то проконтролювали б цей процес, маю на увазі контрольний постріл, або обрали б інший спосіб замаху, банально – вибухівка. Тому я кажу, очевидно, тут був якийсь меседж, повідомлення від замовників злочину», - заявив Усатий.

Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники Києво-Святошинського району стріляли по автомобілю першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. За словами джерел, в автомобіль вистрілили автоматною чергою, поранено водія, Сергій Шефір не постраждав.

Голова МВС Денис Монастирський вважає, що стрілянина по автомобілю Сергія Шефіра – це замах на вбивство, а не спроба залякати.

«Хочу наголосити, що метою даного нападу було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. По автомобілю було здійснено понад десять пострілів, понад 11 вхідних отворів поки що зафіксовано. Щойно прооперовано водія, його життю нічого не загрожує. Ще до того, як поїхати в лікарню, він встиг вказати слідчим, звідки конкретно здійснювалися постріли. Це дало можливість слідчому здійснювати огляд місця події та проводити необхідні слідчі дії», - сказав Монастирський.