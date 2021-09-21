22:46, Вчора

Гордон про закон про олігархів: "Влада хоче контролювати всі ЗМІ" Журналіст вважає, що законопроєкт №5599 "поверне Україну в 90-і роки"

В Україні необхідно карати за корупцію і відстоювати свободу слова, а не боротися з олігархами. Таку точку зору висловив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

Гордон нагадав, що в США свого часу еліти прийшли між собою до угоди про те, що треба жити за законом.

"Чиновники отримують велику зарплату. Далі неминуче покарання за корупцію: вкрав - у в'язницю, і показувати це все великим планом з телевізора, в Youtube, що, дивіться, ось цьому ми дали велику зарплату, дали великий соцпакет, а він взяв хабар у цього олігарха. Олігарха у в'язницю за давання хабаря, чиновників у в'язницю за отримання хабаря і позбавлення всього. Тобто це комплекс заходів. Для того щоб зрозуміти, як це працює, поїдьте в США і подивіться, як це працює там. У них же корупції низової немає, нагорі, не виключаю, корупція існує", - повідомив журналіст.

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"Все це комплекс заходів, який необхідно приймати. Чим швидше президент прийде до цього, тим краще, тому що напівзаходи вони, як правило, ні до чого не призведуть. А закон про деолігархізацію можна викинути у відро для сміття", - сказав Гордон.

Також він зазначив, що диспути навколо законопроєкту про олігархів не більше ніж піар-акції. Однак у цьому проєкті закладена, на думку журналіста, небезпечна ідея – відібрати в олігархів ЗМІ. Якщо це станеться, в Україні свобода слова буде під загрозою.

"Найголовніше те, що закон про олігархів — це прямий наступ на свободу слова, це боротьба зі своїми. Мене, до речі, дуже турбує сумна тенденція - влада методично намагається боротися зі ЗМІ. Це ж не перша спроба, першою спробою був закон про медіа... У законі про медіа були закладені варварські умови", — повідомив Гордон.

Також він зауважив, що у разі прийняття законопроєкту про олігархів, постраждають звичайні люди. На думку Гордона, в Україні наслідки закону про деолігархізацію призведуть до узурпації влади в одних руках.

"А це означатиме злидні для людей, повне повернення в дев'яності роки, некерованість, хаос, відсутність грошей, відсутність електрики. Ми можемо повернутися туди запросто. Жодна демократична країна собі такого не дозволяє", - зазначив Гордон.

Варто зазначити, що проєкт закону №5599, на думку глави партії "Голос" Кіри Рудик, може стати приводом для звинувачення інвесторів у тому, що вони олігархи. Рудик зазначила, що та концепція, яка закладена в проєкт закону, поєднується з принципами, якими сьогодні керується влада РФ і Білорусі. "Цей антиолігархічний закон не проти олігархів, він про концентрацію влади в одних руках, і він про те, щоб мати можливість контролювати тих чи інших людей в Україні. Я не уявляю, яким чином можна боротися за те, щоб до нас приходили інвестиції та одночасно говорити, що коли ви (інвестори – ред.) прийдете в Україну, тут вас можуть звинуватити в тому, що ви олігарх, і публічно вас внести до реєстру, тому що так вирішить РНБО. Це взагалі нечувано і ніде у світі таким чином це не працює. Україна в цьому плані може бути схожою на Росію і Білорусь, де одна людина може приймати рішення щодо того, щоб когось назвати олігархом, а когось ні",- повідомила нардеп.