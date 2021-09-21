22:01, Вчора

Зустріч через 21 рік: діти знайшли матір, яка вважалася зниклою безвісти Жінка з 2000 року жила на вулиці

У Полтавській області діти через 21 рік знайшли матір, яка у 2000 році пішла з дому і не повернулась. Увесь час жінка жила на вулиці. Вона нічого не пам'ятає, тому не знала, що її шукають.

Як повідомляється в сюжеті програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24", Тетяні Василівні Присяжній 70 років, і майже третину життя її вважали зниклою безвісти. Жінка розповіла, що 20 років тому в її сім'ї сталася біда. Син намагався обрізати високовольтні дроти й сильно обпік праву руку.

Лікарі наполягали на ампутації, але мати вирішила будь-що боротися. Сина через це навіть покинула його кохана дівчина. Та все-таки повернулась, коли руку врятували. Примиритися з дівчиною Тетяна не змогла – зібрала речі й пішла з дому.

"Я не могла це перенести, не могла це пережити… Говорила в мені тільки біль і образа", - згадує вона.

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Присяжна сіла на першу електричку й поїхала з Полтавщини. Заробляла у переходах, просила гроші лише на воду та хліб, харчувалась недоїдками й спала просто неба. Кілька років під тиском працювала на ромів. Коли вже було несила терпіти, втекла. Через нервові зриви вона втратила пам'ять і не знала, куди повертатися.

Жінку випадково побачили волонтери на Привокзальній площі в Одесі. Вона дуже виділялась серед безхатьків – не пила й була доглянутою, тому її забрали до притулку.

"Ситуація показує, що потрібно не втрачати надію, особливо тим людям, які шукають своїх родичів", - розповів засновник служби допомоги бездомним людям "Нове життя" Федір Герасимов.

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Коли соцпрацівники допомагали відновити документи, з'ясувалося, що жінка з Полтавщини, і весь цей час її шукають діти. Вони приїхали до притулку, щойно дізналися, що мати жива. Тепер обіцяють ніколи не відпускати. Вже у неділю велика сім'я вперше за 21 рік об'єднається у материнському домі на Полтавщині.

Нагадаємо, раніше в Одесі оприлюднили відео, як жінка ночувала на дитячому майданчику разом із двомісячним сином. Випадком зацікавилися соціальні служби та поліція.

За те, що мати спала з сином надворі, її оштрафують на 5000 грн, або зроблять попередження. Також тепер родину мають постійно перевіряти соцслужби із захисту дітей.