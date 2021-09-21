19:58, Сьогодні

Стріляли з вікна квартири й знімали на відео: у Хмельницькому упіймали хуліганів Молодих людей швидко знайшли, оскільки вони хвалилися своїм вчинком у соцмережах

У Хмельницькому двоє молодиків влаштували стрілянину з пістолета з вікна квартири, поліція швидко знайшла хуліганів.

Як повідомляється в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", хуліганами виявились двоє молодиків 22 та 27 років. Вони приїхали з області на роботу і винаймали тут житло. Минулося без постраждалих.

Хуліганів знайшли за допомогою відео, яким ті похизувались у соцмережі. Там один з них погрожував вбивати людей. Зброю у хуліганів поліцейські вилучили. Це був стартовий пістолет.

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Раніше в Києві поліцейські затримали чоловіка, який відкрив стрілянину з вікна своєї квартири й погрожував підірвати будинок гранатою.

Поліція затримала стрілка, виявилось, що він був у стані сп'яніння. Слідчі вилучили з квартири пневматичну гвинтівку, стартовий пістолет і речовини, схожі на наркотики. Йому інкримінували незаконне зберігання наркотиків і дрібне хуліганство.