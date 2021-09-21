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СБУ на Буковині виявила шахраїв, які продавали підроблені COVID-сертифікати Підозрюваним загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі

В Україні правоохоронці викрили схему надання підроблених довідок про проведені тести на COVID-19 для громадян, які виїжджають за кордон. Шахрайство виявили в Чернівецькій області, де зловмисники орендували офіс для здійснення протиправної діяльності.

У пресцентрі Служби безпеки України повідомили, що "бізнес" налагодили троє мешканців Чернівців для громадян, які вирушали за кордон з метою працевлаштування. Крім довідок, аферисти підробляли також і страхові поліси.

В СБУ зазначили, що "клієнтів" шахраї підшукували через перевізників. "Послугами" користувалися і звичайні туристи. Повідомляється, що зловмисники виготовляли підроблені довідки про відсутність коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка, а також договори з іноземними роботодавцями. Такі договори були необхідні для перетину кордонів країн, де в'їзд дозволявся тільки для працевлаштованих іноземців.

Слідчі з'ясували, що аферисти за підроблену довідку про результати ПЛР-тесту брали від 200 гривень. Повний пакет документів, необхідних для виїзду українського громадянина за кордон, оцінювався шахраями в межах трьох тисяч гривень. При цьому документи для іноземців зловмисники оцінили в тисячу гривень.

В СБУ зазначили, що шахраї за місяць "заробляли" до 500 тисяч гривень. В "офісі" та місцях проживання ділків були проведені слідчо-оперативні дії, під час яких були вилучені "чорна бухгалтерія", комп'ютери, обладнання для виготовлення та підробки документів, підроблені штампи та печатки українських та іноземних компаній, а також комунальних закладів охорони здоров'я Чернівецької та інших областей. Крім того, під час обшуків правоохоронці вилучили готові бланки та обладнання для нанесення голограм.

Наразі вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні злочину за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. У статті йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Зловмисникам загрожує тюремний термін від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, з четверга, 23 вересня, в Україні починає діяти карантин за протоколом "жовтої" епідеміологічної зони. Пов'язано це зі щоденним зростанням кількості нових випадків зараження COVID-19. Голова столичного управління Держпродспоживслужби Олег Рубан заявив на телеканалі "Україна 24", що бізнес, який має невакцинованих співробітників, буде обмежений у роботі. За словами Рубана, підприємства матимуть можливість вибору — працювати з обмеженнями, або працювати в повному обсязі. У будь-якому разі це залежатиме від того, як на підприємстві підтримували кампанію з вакцинації проти коронавірусу.