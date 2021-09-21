15:34, Сьогодні

У Карпатах почалися морози: синоптики розповіли про погоду найближчими днями В Україні потеплішає після відходу атмосферного фронту

У Карпатах зафіксували температуру повітря -6 градусів і вже чекають снігу. Про це повідомляється в програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Різке похолодання викликав атмосферний фронт з північного заходу, та через 3-4 дні він піде, і синоптики знову обіцяють потепління, місцями до 22 градусів, але вже ближче до вихідних.

Нагадаємо, за прогнозами екологів, через глобальні зміни клімату Україні загрожує підтоплення прибережних зон і нещадні посухи на півдні. За найгіршого сценарію кліматичних змін частина нині окупованого Криму за декілька десятиліть піде під воду, як і ще пів тисячі українських населених пунктів.

"Якщо Чорне море підніметься на 82 сантиметри, то це вже будуть доволі значні наслідки. Це і Затока, і Херсон, і Миколаїв, і Маріуполь, і Бердянськ – вони лише частково, не повністю, але все одно в потенційній зоні затоплення. Одеса – на 17%, а таке місто, як Вилкове – на 99%", - розповіла експертка з адаптації до зміни клімату Ольга Гусакова.