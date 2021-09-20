10:27, Сьогодні

Помер школяр, який пережив клінічну смерть на уроці Лікарі говорили про позитивну динаміку

У Запоріжжі помер школяр, який пережив клінічну смерть на уроці на початку вересня. Про це повідомляється у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Ще кілька днів тому лікарі запевняли, що в пацієнта позитивна динаміка. Сподівалися, що підліток піде на поправку. Планували ставити кардіостимулятор.

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14-річному Івану стало зле просто серед уроку. 8-класник знепритомнів, та учителі й персонал школи зуміли реанімувати його і живим передали швидкій. 2 тижні хлопець провів у лікарні. Та напередодні його серце остаточно зупинилося.

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