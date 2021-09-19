20:17, Сьогодні

Мільярд дерев за три роки: чиновник розкрив деталі "Великого лісового будівництва" В Держлісагентстві запевняють, що ініціатива цілком реальна

"Велике лісове будівництво" в Україні, в межах якого планується за три роки висадити мільярд дерев, є складним, але абсолютно реальним заданням.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.

"Ця ініціатива складна, але вона абсолютно реальна. В Україні є 10 млн гектарів лісів. Держлісагентство працює на 7,6 млн гектарів лісів. Решта – це інші користувачі: комунальні, військові, наукові. Лише Держлісагентство висаджує за рік 200 млн нових дерев. Якщо до цієї акції долучаться всі інші користувачі і просто кожен свідомий громадянин, я вважаю, що це абсолютно під силу. Тому що ті критичні і негативні зміни клімату, які ми сьогодні вже відчуваємо – пилові бурі, розширення пустель, найбільша розорюваність земель в Україні серед країн Європи – це потрібно зупиняти не лише президенту і лісникам, це стосується безпосередньо кожного, хто планує жити і створювати умови для майбутніх поколінь", - заявив Болоховець.

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Нагадаємо, що в Україні взялися відновлювати ліси. Кампанія з Великого лісового будівництва розпочнеться у жовтні. За три роки планують висадити в Україні понад 1 млрд дерев, а за наступні 10 – створити 1 млн гектарів нових лісів. Для цього, за розрахунками Держлісагентства, необхідно близько 6 млрд грн. Висаджувати дерева будуть, зокрема, на згарищах та інших не вкритих лісом ділянках.

Президент Володимир Зеленський 7 червня підписав відповідний указ про старт екологічного проєкту "Зелена країна", спрямований на збільшення площі лісів в Україні.

У 2020 році по всій Україні висадили 180 млн молодих дерев, передає "Укрінформ".