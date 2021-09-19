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Карантин в Україні можуть посилити найближчим часом - експерт МОЗ Жовтий рівень епіднебезпеки буде розповсюджуватися на всю країну

Україна найближчим часом може перейти в жовту зону карантину через зростання темпів поширення коронавірусу.

Про це повідомив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" провідний експерт МОЗ у боротьбі з COVID-19 Сергій Дубров.

"Кабмін з 13 вересня підписав постанову, яка вводить нові карантинні обмеження залежно від кольору країни. На сьогодні вся країна є зеленою. Найближчим часом, скоріше за все, країна буде жовтою. І жовтий рівень епіднебезпеки розповсюджується на всю країну. Далі - помаранчевий або червоний в залежності від кількості випадків в тому чи іншому регіоні, і з відповідними обмеженнями. І що дуже правильно, як мені здається, є пом'якшення карантину для вакцинованих осіб", - розповів Дубров.

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Водночас, експерт МОЗ зазначив, що темпи розповсюдження коронавірусу залежать від самих українців:

"Багато що залежить від нас з вами. Досить непогані результати імунізації за останні місяці показують, що швидкість зростання кількості нових випадків є меншою, ніж під час попередньої хвилі".

Раніше імунолог Борис Донськой в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що динаміка захворюваності на коронавірус зростає, і Україні варто готуватися до "жовтої зони" карантинних обмежень.

"До "жовтої зони" вже варто готуватися. Ви самі бачите цифри зростання, динаміка неприємна. Не дивно, що за три дні буде 5 тис. (хворих COVID-19 на день - ред.), а ще через п'ять днів вже буде під 10 тис. Тому готуватися. Якщо ми почнемо зараз вводити певні обмежувальні заходи, то ми зможемо зробити цю криву, яка стрімко зростає, більш плавною", - сказав лікар.

Зазначимо, що зонування передбачає, що "жовта зона" вводиться одночасно по всій країні, а не в окремих регіонах, як це було раніше. Вся країна може перейти в "жовту зону", навіть якщо ситуація погіршиться до "червоного рівня" лише в одній області. В "жовтій зоні" діють такі правила: обов'язковий масочний режим і дистанція 1,5 м; проведення масових заходів дозволено за умови наявності однієї людини на 4 кв. м; заповненість кінозалів і залів інших установ культури не більше 50% місць; заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 кв. м.