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"Дуже важливий об'єкт": в "Метінвесті" розповіли, як створювався саркофаг для ЧАЕС Об'єкт "Укриття" став найбільшою пересувною сталевою конструкцією в світі

Компанія "Метінвест" допомогла побудувати найбільшу пересувну сталеву конструкцію в світі - об'єкт "Укриття" на Чорнобильській АЕС. Реалізація проєкту була пов'язана з певними складнощами і викликами, які вдалося успішно подолати.

Подробиці масштабного проєкту розкрив в ефірі програми "Сьогодні Ранок Вихідний" на телеканалі "Україна 24" директор з продажу компанії "Метінвест" Дмитро Ніколаєнко.

"Цей об'єкт дуже важливий з точки зору його соціального значення, але він не менш важливий з точки зору його конструкторського значення, що це найбільша пересувна сталева конструкція в світі. "Метінвест" дуже пишається тим фактом, що нам вдалося взяти участь у будівництві даного об'єкта, внести свою частку у вигляді поставок високоякісної сталі, яку зробили металурги комбінату "Азовсталь", і прокатали частину цього обсягу на комбінаті "Азовсталь", а частину прокатали на нашому італійському заводі. Були певні складнощі і виклики. Це повинна була бути дуже чиста сталь зі зниженим вмістом сірки і фосфору, і це повинна була бути високоміцна сталь, яка витримувала б агресивне середовище. Наші металурги з успіхом впоралися з цим завданням і взяли участь у будівництві об'єкту", - розповів Ніколаєнко.

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Нагадаємо, 2016 року над зруйнованим реактором ЧАЕС почали встановлювати новий саркофаг. За встановленням сталевої конструкції у вигляді арки спостерігали у всьому світі. Купол висотою 110 метрів переміщували за допомогою 240 гідравлічних домкратів впродовж кількох днів. Це був один з етапів проєкту, який реалізовувала компанія "Метінвест". Новий об'єкт "Укриття" в Чорнобилі, зведений над зруйнованим енергоблоком - найбільша в світі пересувна споруда, площа її даху - більше десяти футбольних полів. Сталь та її прокат зробили підприємства компанії "Метінвест", а деталі - партнерський завод компанії Cimolai в Італії. Продукцію затвердив замовник, і вироблений ядерний щит, за оцінками експертів, має запас міцності на 30 років.