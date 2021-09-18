18:38, Сьогодні

"Реальність для сотень тисяч українців": експерт про проблему подвійного громадянства Жодних санкцій за подвійне громадянство в Україні немає, зазначив експерт

В Україні відсутнє покарання за наявність другого громадянства, а якщо юридично прийняти відповідну норму, то вона не працюватиме.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Андрій Золотарьов.

"Річ у тім, що це вже реальність, сотні тисяч наших громадян, може, мільйони, де-факто мають подвійне громадянство. Це нормально - з урахуванням мобільності, глобалізації сучасного світу це неминуче. Тому треба звернути увагу на те, що, перш за все, маса людей має подвійне громадянство з Польщею, Угорщиною, Румунією, Ізраїлем і Росією. Ми бачимо ситуацію на Донбасі, де приблизно 650 тис. громадян отримали другий паспорт, російський", - зазначив Золотарьов.

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За словами експерта, тут є правова колізія - "юристи досі ламають списи, що означає 4-а стаття Конституції про єдине громадянство на території України".

"По суті, жодних санкцій за подвійне громадянство немає. А багато депутатів ще років 10 тому мали й три громадянства, це не було великою рідкістю, тим більше що деякі працювали в Україні "вахтовим методом", у них діти там, у Лондоні або на Лазурному узбережжі. Де-юре можна прийняти заборонену норму, але працювати вона не буде. Питання в тому, що для багатьох чиновників посада - це інструмент для заробляння грошей, і вони готують запасні аеродроми. Питання до влади: кого садити в ті чи інші крісла, це питання кадрового відбору, політичної відповідальності. Думаю, найімовірніше, все залишиться як є, оскільки не можна в одному випадку легалізувати подвійне громадянство, в іншому - заборонити", - вважає політтехнолог.

Нагадаємо, народні депутати від різних політсил внесли до Верховної Ради проєкт змін до закону "Про громадянство України" щодо автоматичної втрати громадянства України у разі добровільного отримання громадянства держави-агресора – Російської Федерації.

Президент Світового конгресу українців Павло Грод в ефірі телеканалу "Україна 24" запропонував запровадити подвійне громадянство в Україні, проте для паспортів Росії зробити виняток.

"Дуже важливо, щоб у нас було подвійне або множинне громадянство, ми б ефективніше розвивали Україну. Але загрози теж реальні, і заходи безпеки прості: визначаються країни, громадянство яких визнається. Це вже існує, є багато конкретних прикладів. Не визнаємо подвійне громадянство з Росією", - сказав Грод.