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Проведення Олімпійських ігор в Україні залежить від чотирьох речей - ексміністр Витрати на проведення Олімпіади можна порівняти з річними витратами держбюджету України

Проведення в Україні Олімпійських ігор залежить від іноземних інвестицій, досвіду організації великих змагань, черговості проведення Олімпіад, а також внутрішньополітичної ситуації в країні.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок Вихідний" на телеканалі "Україна 24" розповів ексміністр молоді та спорту Ігор Жданов, оцінюючи ідею влади щодо Олімпіади в Україні.

"Ми подавали заявку, у 2014 році її відкликали. На це рішення впливають чотири речі: гроші й інвестиції, досвід проведення великих змагань, черга на проведення таких змагань, ситуація в Україні, пов'язана з агресією Росії. Перше - гроші та інвестиції. Проведення олімпіад - дуже витратна річ. Наприклад, на проведення зимової Олімпіади в Сочі Росія витратила близько 50 млрд доларів. Наскільки я знаю, в Ріо було витрачено приблизно 15 млрд доларів", - розповів ексміністр.

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Як підкреслив Жданов, ці суми можна порівняти з витратами державного бюджету України на наступний рік.

"Скажу чесно, останні олімпіади не дивують нас блискучими прибутками, тим більше що потрібно залучати приватні інвестиції. Потім постає питання, що робити з побудованими об'єктами - багато об'єктів потім просто зносяться. Це велика комплексна соціально-економічна проблема, яку потрібно вирішувати з урахуванням нашої соціально-економічної ситуації. Під час своєї каденції я дав доручення створити спільну групу, ми почали оцінювати. У нас немає трамплінів, нормальних гірськолижних трас, тільки добудовується біатлонна траса, немає трас для санок, бобслею тощо. Потрібно будувати сучасні льодові стадіони для проведення хокейних матчів, фігурного катання", - зазначив він.

Ексглава Мінмолоді додав, що "друге питання - це досвід, третє - черга".

"Проведення літніх олімпіад вже забито до 2032 року, якщо зараз подавати на літні Олімпійські ігри, то це 2036 рік. Щодо зимових - Пекін 2022 рік, 2026 рік - Кортіна-д'Ампеццо і Мілан, Італія", - сказав він.

Жданов зазначив, що Україні потрібно приймати юнацькі Олімпійські ігри - "їх ми здатні провести".

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 вересня заявив про намір провести Олімпійські ігри в Україні.

"Велика мрія – це Олімпіада в Україні. І я дуже в це вірю. Я впевнений, що наша велика держава заслуговує стати господаркою Олімпійських ігор", – цитує його слова пресслужба президента.

Раніше міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що Україна хоче провести Олімпійські ігри у 2030 або 2032 році.

"Через 10 років в Україні багато що може змінитися. Ми впевнені, що зміниться. Ми будемо розвиватися, Україна повернеться до нормального життя. Тому у нас є така амбітна мета — провести в Україні Олімпійські ігри. Колись у 2004-2005 році, коли був президентом Федерації футболу Григорій Суркіс і він привів в Україну Євро-2012, теж багато хто не вірив, що в Україні може відбутися такий спортивний форум. Але він пройшов, причому на високому рівні. Тому зараз у нас є така висока мета", — сказав він.