15:03, Сьогодні

Негода в Україні: синоптики попередили про сильні дощі Десятки населених пунктів знеструмлені через стихію

В Україні негода залишила без світла десятки населених пунктів. 18 вересня в низці областей синоптики також очікують сильні дощі з поривами вітру.

Як повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", негода в ніч на суботу залишила без світла понад 70 населених пунктів. Основний удар стихії припав на Львівську область - там без електрики 65 населених пунктів.

Сьогодні негода з України не відступає - вдень у Чернігівській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях сильні дощі. На заході пориви вітру 15-20 м/с.

Читайте також: На заході України ураган розбив машину й обірвав дроти

Нагадаємо, за прогнозами екологів, через глобальні зміни клімату Україні загрожує підтоплення прибережних зон і нещадні посухи на півдні. За найгіршого сценарію кліматичних змін частина нині окупованого Криму за декілька десятиліть піде під воду, як і ще пів тисячі українських населених пунктів.

"Якщо Чорне море підніметься на 82 сантиметри, то це вже будуть доволі значні наслідки. Це і Затока, і Херсон, і Миколаїв, і Маріуполь, і Бердянськ – вони лише частково, не повністю, але все одно в потенційній зоні затоплення. Одеса – на 17%, а таке місто, як Вилкове – на 99%", - розповіла експертка з адаптації до зміни клімату Ольга Гусакова.