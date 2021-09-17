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Посилення карантину: українці розповіли, чим їх лякає локдаун Лише кожен п'ятий українець вважає, що карантин не потрібен

У разі посилення карантину в Україні людей найбільше турбує новий спалах коронавірусу, а також закриття транспорту і магазинів. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.

У разі запровадження нового локдауну (жорсткого карантину) опитаних найбільше лякає черговий спалах захворюваності на коронавірус – 46%, зупинка громадського транспорту 41% та закриття ринків/магазинів непродовольчих товарів 37%. Дистанційне навчання школярів та студентів обрали 32%, перехід на дистанційну роботу - 16%, закриття театрів і кіно – 8%.

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Більше третини (37%) аудиторії вважає, що потрібно введення не локдауну, а посилення карантинних обмежень. Думку про те, що карантин взагалі не потрібен, розділяє 22% респондентів, 20% - карантин має залишатися таким, як зараз, а 9% - що локдаун є необхідним.

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus показує структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення опитування: 15 вересня 2021 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

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Раніше соціологічна компанія Gradus Research провела дослідження, чи сортують сміття українці.