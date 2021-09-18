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Українці вважають, що світ не визнає вибори до Держдуми Росії – опитування Більш ніж половина українців знають, що голосування проходитиме в окупованому Криму і на Донбасі

Більшість українців переконані, що світова спільнота не визнає вибори до Держдуми Росії через те, що в голосуванні братимуть участь мешканці окупованих українських територій. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.

53% жителів міст України з населенням більше ніж 50 тисяч осіб знають про те, що Росія хоче провести голосування на виборах до своєї Держдуми серед тих громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.

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60% респондентів вважають, що світова спільнота не визнає вибори до Держдуми Росії, 16% - що визнає.

57% опитаних вважають, що світова спільнота висловить з цього приводу стурбованість, 28% - введе санкції, 8% - ніяк не відреагує.

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus показує структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення опитування: 15 вересня 2021 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

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