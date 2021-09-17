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В Україні лікарі вперше провели унікальну операцію: нові подробиці Пацієнтка після операції почувається добре

Першу в Україні трансплантацію кісткового мозку від нерідного донора провели в Черкасах. 18-річна Еліна Торопенко, яка хворіла на гостру лейкемію, отримала кістковий мозок від однолітка з Німеччини. Раніше такі операції робили лише в іноземних шпиталях, а цьогоріч держава вже витратила на пересадки за кордоном майже 300 млн грн. Тепер ці гроші залишатимуться в Україні.

Пацієнтка в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" розповіла, що після операції почувається добре.

"Я знаю, що це мій єдиний вихід, і я дуже хочу жити повноцінним здоровим життям", - заявила Торопенко.

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Унікальну операцію прокоментував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко:

"Це інвестиції в подальший розвиток нашої системи охорони здоров'я. Золоті руки в наших лікарів, які можуть творити дива".

Як пояснив директор ДУ "Український центр трансплант-координації" МОЗ України Дмитро Коваль, операція є безпрецедентною тому, що до сьогодні дорослим людям такі трансплантації просто не виконувались в Україні.

"Вони були змушені їхати за кордон, а держава як правило сплачувала кошти за таке лікування, причому кошти величезні. Суми починалися від 100 тис. доларів, іноді бувало 230-250 тис. доларів. Тому кошти платників податків України виводилися за кордон, а сьогодні вони можуть працювати на розвиток українських лікарень. Окрім цього, українці мають отримувати медичну допомогу саме в Україні, оскільки фахівці є, можливості є. Потрібно було тільки забезпечити механізми, які дають таку змогу, і забезпечити фінансування такого методу лікування", - розповів Коваль.

Раніше лікар-кардіохірург Борис Тодуров в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що децентралізація медичної галузі в Україні призвела до катастрофічних наслідків.

"У Фінляндії був досвід децентралізації медицини. Це була катастрофа. Вже через два роки вони відкрутили все назад, тому що місцева влада займається своїми містечковими проблемами, вони не бачать глобально потреби всієї країни, в них, як правило, немає бюджетів, щоб вибудовувати стратегію медицини на 5-10 років. У нас децентралізація, на жаль, призвела до таких само катастрофічних наслідків", - сказав він.

Тодуров також розповів, що в українській медицині не працює принцип "гроші йдуть за пацієнтом", тому лікарні не хочуть приймати важких хворих.