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В українських туристів у Єгипті проблеми з COVID-сертифікатами: озвучені подробиці В українців є декілька варіантів, щоб подорожувати без QR-коду на сертифікаті

Єгипет не визнає паперові COVID-сертифікати туристів з України, оскільки на них відсутній QR-код. В українців є кілька способів вирішити таку проблему.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" віцепрезидент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза.

"Єгипет дійсно вимагає, щоб був QR-код на документі. У нас видають документи без QR-коду. Прецедент саме в наявності QR-коду. Але за фактом є декілька варіантів, щоб без QR-коду на сертифікаті подорожувати. Перший - зробити ПЛР-тест в Україні, він коштує 600-700 грн, і полетіти з ПЛР-тестом. Те, що роблять у нас туристи - летять з поточним сертифікатом без QR-коду. Коли вони прилітають до Єгипту, то я вас запевняю - за статистикою 90-95% людей проходять з цим сертифікатом", - повідомив Дереза.

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Експерт зазначив, що єгиптяни не дуже прискіпливі щодо документів і дорожать туристами - "проходь, дорогий, відпочивай, залишай гроші".

"Ви можете полетіти з наявним сертифікатом, але якщо вас не пропустять, то у вас завжди є шанс зробити його прямо в аеропорту в Єгипті за 30 доларів. Або одразу зробіть тут ПЛР-тест", - сказав він.

Дереза ​​уточнив, що єгиптяни вимагають саме друкований документ з QR-кодом, а не електронний у застосунку "Дія".

"Є певні розбіжності, але поки їх не врегулюють, не означає, що потрібно відмовлятися від подорожей, тому що є інші інструменти, за допомогою яких можна потрапити до країни", - додав він.

Раніше Максим Дереза в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що відкриття Єгипту для туристів з Росії та держрегулювання цін на проживання в чотирьох- і п'ятизіркових готелях збільшать ціни на відпочинок.

"Думаю, ці два фактори - адміністративне регулювання ціни плюс повернення російського туриста на єгипетські курорти - збільшать вартість продукту. Але все одно будуть гарячі пропозиції, тому що єгипетський напрямок - це чартерний напрямок. Протягом сезону є провальні дати, і на них завжди з'являються гарячі пропозиції. Якщо люди хочуть заощадити, вони можуть полетіти в момент спаду цін", - сказав він.

Зазначимо, уряд Єгипту оголосив про введення з 1 листопада мінімальних цін на розміщення в чотиризіркових і п'ятизіркових готелях, щоб гарантувати високий рівень обслуговування гостей.

У п'ятизіркових готелях ціна буде мінімум 40 доларів на людину, в чотиризіркових - 28 доларів. Це дозволить побороти нелегальну конкуренцію між готельєрами, які знижують ціни й надають туристам недостатньо гарний сервіс, повідомляє "Інтерфакс".